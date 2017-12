Neue Dschungel-Staffel beginnt so spät wie noch nie

© MG RTL D / Arya Shirazi

Nachdem die Suche nach neuen Teilnehmern bereits abgeschlossen ist, kann das Dschungelcamp wieder seine Pforten öffnen. 2018 geschieht dies jedoch so spät wie noch nie. RTL hat den Starttermin der 12. Staffel jetzt offiziell bestätigt.



18.12.2017 - 16:14 Uhr von Alexander Krei 18.12.2017 - 16:14 Uhr

Nachdem die Boulevardpresse bereits vor einigen Tagen die mehr oder weniger bekannten Teilnehmer des nächsten Dschungelcamps aus dem Sack gelassen hat, hat RTL jetzt auch den Starttermin der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bestätigt. Los geht es am Freitag, den 19. Januar um 21:15 Uhr, die weiteren Folgen sind danach wie gehabt täglich um 22:15 Uhr zu sehen. Angesichts von Marktanteilen um 40 Prozent gibt es ja auch keinen Grund, an diesem Vorgehen zu rütteln.

Durch den späten Starttermin wird das Finale allerdings erst am 3. Februar zu sehen sein und damit so spät wie noch nie - sieht man mal von der zweiten Staffel ab, die 2004 bekanntermaßen im Herbst gezeigt wurde. Ergänzt wird von ITV Studios Germany produzierte die Realityshow 2018 übrigens durch ein Magazin, das jeweils im Anschluss an die Sendung gegen Mitternacht bei RTLplus gezeigt wird.

Die Moderation von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" übernimmt Angela Finger-Erben, die regulären Ausgaben der RTL-Show moderieren wie gewohnt Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Als Kandidaten des nächsten Dschungelcamps werden unter anderem Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann, Schlagersängerin Tina York, Model Tatjana Gsell und Natascha Ochsenknecht gehandelt (DWDL.de berichtete). Offiziell hat RTL die Namen allerdings noch nicht bestätigt.

Bevor die neue Staffel an den Start geht, wird RTL um 20:15 Uhr zunächst noch eine einstündige Ausgabe von "Wer wird Millionär?" ausstrahlen. Am 15. Januar gibt es um 20:15 Uhr zudem das "Klugscheißer-Special" der Quizshow mit Günther Jauch zu sehen. Zum zweiten Mal gewährt RTL vermeintlichen Besserwissern die Chance zu beweisen, wie gut sie wirklich sind. Das erste "Klugscheißer-Special" war im Oktober 2016 zu sehen und erreichte damals 5,4 Millionen Zuschauer.

Teilen