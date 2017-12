Sportdeutschland.TV sichert sich Handball-EM-Rechte

© EHF

DOSB New Media hat sich mit ARD und ZDF auf eine Übertragung der Handball-EM verständigt. Die Spiele ohne deutsche Beteiligung werden somit bei Sportdeutschland.TV und dem neuen Ableger Handball-Deutschland.TV gezeigt.



19.12.2017 - 12:25 Uhr von Alexander Krei 19.12.2017 - 12:25 Uhr

Gerade erst hat DOSB New Media mit Handball-Deutschland.TV einen ersten Ableger seines Online-Portals Sportdeutschland.TV gestartet, da können die Verantwortlichen einen spannenden Deal verkünden: Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Handball-Deutschland.TV die im Januar stattfindende Handball-Europameisterschaft der Männer übertragen. Darauf haben sich die DOSB New Media und Sport A, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, verständigt.

Die Vereinbarung umfasst alle Spiele des Turniers mit der Ausnahme der von ARD und ZDF übertragenen Auftritte der deutschen Handballer. Sportdeutschland.TV und Handball-Deutschland.TV werden die übrigen Partien via Desktop, mobile und erstmals auch auf dem SmartTV über HbbTV zeigen. Nach Abpfiff stehen darüber hinaus alle Spiele, auch die des deutschen Teams, als Aufzeichnung sowie als Highlight zum Abruf auf der Website bereit.

"Wir freuen uns sehr, auch 2018 die gesamte Handball EM übertragen zu können und so ganz Handball-Deutschland die Möglichkeit zu geben, wirklich jede Minute, jedes Tor und die schönsten Highlights live und on demand verfolgen zu können. Und das kostenlos und jederzeit", so Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media. Das Eröffnungsspiel wird am 12. Januar um 20:30 Uhr zwischen Gastgeber Kroatien und Nachbar Serbien ausgetragen, zuvor treffen schon Schweden und Island sowie Weißrussland und Österreich aufeinander.

Mehr zum Thema "Wir wollen 2018 bis zu zehn neue Plattformen launchen"

Teilen