"The Blacklist" geht weiter - aber vorerst nur im Pay-TV

© Sony Pictures Television

Während die vierte Staffel im Free-TV weiter auf sich warten lässt, hat RTL Crime jetzt schon die fünfte Staffel von "The Blacklist" angekündigt. Im Februar geht's weiter - dann kehrt auch "Ash vs. Evil Dead" mit neuen Folgen zurück.



28.12.2017 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 28.12.2017 - 10:23 Uhr

RTL Crime hat die Ausstrahlung der fünften Staffel von "The Blacklist" in Aussicht gestellt. Der Pay-TV-Sender wird die neuen Folgen der US-Serie ab dem 13. Februar jeweils dienstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Die Staffel, in der James Spader erneut die Hauptrolle des Raymond "Red" Reddington spielt, umfasst auch die 100. Folge, die nach Angaben des Senders mit einer dramatischen Entwicklung richtungsweisend für die zukünftige Handlung der Serie sein wird.

In der fünften Staffel ist Red fest dazu entschlossen, sein kriminelles Imperium wieder aufzubauen und das am liebsten mit Liz an seiner Seite. Dazu braucht er nicht nur ihre Hilfe, sondern auch eine kriminelle Verbündete. Doch Liz ist hin und hergerissen zwischen ihrer Verantwortung als FBI-Agentin auf der einen Seite und den dunklen Machenschaften ihres Mentors auf der anderen. Ein Spiel um Lug und Trug beginnt, das Reddington zu neuer und sehr gefährlicher Macht verhelfen soll.

Während RTL Crime nun also bei der aktuellen Staffel angelangt ist, lässt im Free-TV die Ausstrahlung der vierten Staffel weiter auf sich warten. Ursprünglich sollte diese schon im Mai bei RTL am späten Dienstagabend gezeigt werden, doch kurz nach der Ankündigung warf der Privatsender seine Pläne noch einmal über den Haufen. Die Chancen auf eine baldige Ausstrahlung sind zudem gesunken, weil RTL ab dem neuen Jahr am Dienstagabend ausschließlich deutsche Serien zeigen will.

Weiteren Serien-Nachschub aus Übersee hält dagegen RTL Crime bereit. Neben "The Blacklist" wurde jetzt auch die Fortsetzung von "Ash vs. Evil Dead" angekündigt. Diese soll ab dem 21. Februar jeweils mittwochs um 20:15 Uhr laufen. Im Mittelpunkt stehen Ash Williams, ein Held der etwas anderen Art, und seine Freunde. Gmeinsam bekämpfen sie das Böse, welches immer wieder durch das "Necronomicon", ein magisches Buch aus der Hölle, heraufbeschworen wird. Die Handlung der Serie knüpft damit an die Geschichte aus der legendären "Tanz der Teufel"- Reihe an.

Teilen