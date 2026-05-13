Kristina Freymuth wird nach der abgeschlossenen Übernahme von Sky Deutschland Deputy General Counsel bei RTL Deutschland, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Freymuth arbeitet bislang als General Counsel bei Sky Deutschland, in ihrer neuen Rolle bei RTL berichtet sie an Ralph Sammeck, General Counsel bei RTL Deutschland. Freymuth ist damit die nächste hochrangige Sky-Managerin, die zu RTL wechselt.

Nachdem RTL grünes Licht aus Brüssel für die Übernahme von Sky Deutschland erhalten hatte, kündigte man bereits an, dass mit Elke Walthelm und Michael Radelsberger zwei hochrangige Sky-Manager der künftigen Geschäftsführung von RTL Deutschland unter Führung von Stephan Schmitter angehören werden (DWDL.de berichtete). Freymuth hat in ihrer bisherigen Rolle auf Sky-Seite einen wichtigen Beitrag zur Übernahme durch RTL geleistet, sie verantwortete die kartellrechtliche Freigabe auf Seiten des Pay-TV-Unternehmens.

Darüber hinaus bringe Freymuth "langjährige Erfahrung und ausgewiesene Expertise in zentralen Zukunftsfeldern der Medienbranche mit", heißt es von RTL. Dazu zählen nach RTL-Angaben insbesondere Pay-TV-Geschäftsmodelle, der Kampf gegen Piraterie sowie die rechtliche Begleitung komplexer und großvolumiger Rechteausschreibungen.

Andreas Fischer, COO von RTL Deutschland, sagt: "Mit Kristina Freymuth gewinnen wir eine herausragende Juristin und strategische Partnerin für eines der bedeutendsten Medienprojekte in Deutschland. Ihre umfassende Expertise in den Bereichen Pay TV, Anti-Piracy und bei großen Rechteausschreibungen wird eine zentrale Rolle dabei spielen, die Stärken von RTL Deutschland und Sky Deutschland erfolgreich zusammenzuführen und unser Geschäft nachhaltig auszubauen."

Und Kristina Freymuth sagt zu ihrer neuen Position: "Ich freue mich sehr darauf, beim spannendsten Medienprojekt der letzten Jahrzehnte federführend mitzuwirken. Die Kombination aus RTL Deutschland und Sky Deutschland bietet eine einzigartige Chance, die Zukunft der Medienlandschaft in Deutschland aktiv zu gestalten und neue Maßstäbe zu setzen."