RTL kontert "Fack ju Göhte"-Angriff mit weniger Werbung

© MG RTL D / Frank Dicks

Zum Start der neuen RTL-Serie "Sankt Maik" versucht es Sat.1 mit einem Störfeuer in Form von "Fack ju Göhte". RTL kontert mit weniger Werbung - und lässt das quotenstarke Dschungelcamp an diesem Abend kurzerhand früher beginnen.



10.01.2018 - 23:42 Uhr von Alexander Krei 10.01.2018 - 23:42 Uhr

Um RTL den Start seiner neuen Serie "Sankt Maik" zu erschweren, hat sich Sat.1 bekanntlich dazu entschlossen, den Kino-Hit "Fack ju Göhte" im Gegenprogramm zu zeigen. Jetzt reagiert RTL mit einer Programmänderung in Form von verkürzter Sendezeit. Weil der Sender die Werbe-Dosis bei der Auftakt-Doppelfolge zurückschraubt, endet "Sankt Maik" am 23. Januar nun schon um 22:00 Uhr und damit 15 Minuten früher als bisher.

Im Gegenzug wird die Sendezeit von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um eine Viertelstunde ausgeweitet - auf diese Weise hofft man in Köln wohl, den Zuschauern ein zusätzliches Argument zum Einschalten zu liefern. Für die darauffolgende Woche existiert bislang noch keine Programmänderung: An diesem Abend soll mit "Beck is back" um 21:15 Uhr der zweite Serien-Neustart den Weg ins RTL-Programm finden.

Teilen