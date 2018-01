"Fack ju Göhte" soll neuer RTL-Serie den Start verhageln

© Rat Pack / Constantin Film

Sat.1 gibt sich angriffslustig und programmiert Ende Januar mit "Fack ju Göhte" einen vermeintlichen Quoten-Hit gegen die neue RTL-Serie "Sankt Maik". Die letzte Free-TV-Ausstrahlung des Films liegt allerdings erst wenige Monate zurück.



08.01.2018 - 11:33 Uhr von Alexander Krei 08.01.2018 - 11:33 Uhr

Wenn RTL ab dem 23. Januar den Dienstag zum zweiten Abend für deutsche Serien umfunktioniert, muss sich der Kölner Sender auf starken Gegenwind einstellen. Sat.1 hat sich nämlich dazu entschieden, den Kino-Hit "Fack Ju Göhte" gegen die Premiere der neuen RTL-Serie "Sankt Maik" zu programmieren.

Es handelt sich dabei übrigens bereits um die vierte Primetime-Ausstrahlung im Free-TV - zuletzt war die Komödie mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle erst im Oktober bei ProSieben zu sehen. Damals schalteten noch mehr als drei Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei knapp 16 Prozent in der Zielgruppe. Einen ähnlichen Erfolg wird sich nun wohl auch Sat.1 erhoffen.

"Sankt Maik" wird derweil zum Auftakt mit einer Doppelfolge an den Start gehen, kann aber auf das Dschungelcamp hoffen, das zu diesem Zeitpunkt ebenfalls wieder bei RTL vertreten ist. Eine Woche später startet mit "Beck is back" dann gleich eine weitere neue Serie im Programm von RTL.

Dass Sat.1 einen guten Start des Konkurrenten möglichst verhindern will, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass man ab Februar selbst am Dienstagabend wieder mit einer deutschen Serie sein Glück versuchen möchte. Die zweite Staffel von "Einstein" mit Tom Beck in der Hauptrolle war jüngst für den 13. Februar in Aussicht gestellt worden (DWDL.de berichtete).

