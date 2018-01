TV-Comeback von Walter Freiwald schon wieder vorbei

© Pearl.TV

Ende November kündigte der Shopping-Sender Pearl.TV die Verpflichtung von Moderator Walter Freiwald an. Doch die Zusammenarbeit hielt nur wenige Tage. Mitte Dezember ging man bereits wieder getrennte Wege. Freiwald sagt: Das sei von Anfang an so geplant gewesen.



17.01.2018 - 13:38 Uhr von Thomas Lückerath 17.01.2018 - 13:38 Uhr

Auf der Website und den Social Media-Kanälen des Teleshopping-Senders Pearl.TV findet sich heute kein Hinweis mehr auf die Personalie, die man erst Ende November so stolz verkündete: Walter Freiwald kehre endlich wieder zurück ins deutsche Fernsehen und sei regelmäßig bei Pearl.TV zu sehen. Die am 29. November von der EnStyle GmbH, Betreiber des Fernsehsenders, verschickte Pressemitteilung umfasste auch euphorische Zitate beider Seiten.

„Walter Freiwald ist bis ins Detail perfektionistisch bei der Vorbereitung und stellt höchste Ansprüche an sich selbst und das Team. Mit ihm hat Teleshopping einen ganz eigenen Flair und einen Hauch von großem Entertainment, der weit über das reine Verkaufen hinaus geht. Ich freue mich außerordentlich, wieder mit ihm zusammen zu arbeiten“, schwärmte Dr. Michael Sichler, Geschäftsführer von Pearl.TV.Walter Freiwald sagte dazu in der gemeinsamen Bekanntgabe Ende November: "Ich habe in den letzten Jahren natürlich ein Auge auf die Entwicklung von pearl.tv gehabt. Es ist für mich die einzig richtige Entscheidung, wieder zu pearl.tv zurückzukehren und weiter am Aufstieg des Senders mitzuarbeiten.“ Doch diese Zusammenarbeit hielt nur wenige Tage. Längst ist Walter Freiwald nicht mehr bei Pearl.TV zu sehen.„Ich bitte um Verständnis, dass wir die Hintergründe dieser Personalentscheidung nicht an die Presse weitergeben können bzw. dürfen. Daher können wir nur bestätigen, dass Walter Freiwald seit Mitte Dezember nicht mehr für Pearl.TV tätig ist“, teilt Dr. Michael Sichler auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de mit. Und was sagt der Moderator selbst zur bereits wieder beendeten Zusammenarbeit?„Ich habe zwei Wochen lang in dem Sender gearbeitet. Live-Coaching, Analysen, Beratung und Producing umfassten meine Aufgaben. Der Sender hatte mich angefragt, um meine professionelle Meinung und Erfahrung im laufenden Teleshopping-Sendebetrieb zu hören und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Die Beratung war vertraglich zeitlich begrenzt“, erklärt Walter Freiwald gegenüber DWDL.de. In der Pressemitteilung vor sieben Wochen klang das noch anders.