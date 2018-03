Log-In-Allianz: Medienkonzerne gründen Stiftung

© netID

Im Sommer 2017 haben ProSiebenSat.1, Mediengruppe RTL und United Internet eine Log-In-Allianz angekündigt, diese nimmt nun konkrete Formen an. Mit der European netID Foundation gründet man eine Stiftung, die den neuen Standard bereitstellt.



22.03.2018

Um die Macht über die Nutzerdaten nicht den großen US-Konzernen wie Facebook und Google zu überlassen, haben sich ProSiebenSat.1, Mediengruppe RTL und United Internet im vergangenen Jahr zu einer Log-In-Allianz zusammengetan (DWDL.de berichtete). Damals hieß es, ab Mai 2018 soll der neue Standard online gehen. Nun haben die Unternehmen mehr Informationen zu ihrem Projekt bekanntgegeben, so gründen sie jetzt die European netID Foundation.

Mit der Gründung dieser Stiftung nimmt die angekündigte Allianz Formen an. Als unabhängige Instanz will diese Stiftung Internet-Angebote aller Branchen bei der Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts unterstützen. Dazu stellt sie unter dem Namen "netID" einen offenen Industriestandard bereit, mit dem jede Website in Europa ihren Nutzern einen datenschutzkonformen Log-in bieten kann. Gleichzeitig versprechen ProSiebenSat.1, Mediengruppe RTL und United Internet, diesen Standard künftig weiterzuentwickeln. Die Stiftung nimmt ihre Arbeit nach der Genehmigung durch die zuständige Stiftungsbehörde auf.

Für den Stiftungsrat haben die Unternehmen Prof. Dr. Friedbert Pflüger und Prof. Dr. Rolf Schwartmann nominiert - sie seien "renommierte Vertreter mit politischer, wissenschaftlicher sowie datenschutzrechtlicher Expertise". Hinzu kommen mit Dr. Marcus Dimpfel (Mediengruppe RTL Deutschland), Daniel Prümers (ProSiebenSat.1) und Jan Oetjen (United Internet) drei Vertreter der Initiatoren. Die Unternehmen betonen ihre Bereitschaft, auch mit anderen europäischen Initiativen den netID-Standard weiterzuentwickeln. Jan Oetjen, Vorstand von United Internet, sagt, das Interesse an dem neuen Standard sei groß. "Wir sind mit namhaften Unternehmen aus nahezu allen Branchensegmenten im Dialog."

"Datenschutz ist ein internationales Thema, deshalb führt die European netID Foundation einen Standard ein, der europaweit und branchenübergreifend skaliert", sagt Marcus Dimpfel, Bereichsleiter Strategische Unternehmensentwicklung bei der Mediengruppe RTL Deutschland. Christof Wahl, Digitalvorstand und COO ProSiebenSat.1 Group, ergänzt: "Datenschutz und nutzerfreundliche Angebote sind kein Widerspruch, im Gegenteil: Mit der netID entsteht ein digitales Angebot, das vom Start weg den Millionen von Internetnutzern in Deutschland den Umgang mit ihren persönlichen Daten erleichtern wird."

Die beteiligten Unternehmen versprechen Transparenz und Datensouveränität für die Nutzer, denen bei ihrem jeweiligen Account-Provider ein standardisiert gestaltetes Privacy Center zur Verfügung steht. Hier können die Nutzer an einer zentralen Stelle ihre Daten verwalten, das Passwort ändern sowie Einwilligungen erteilen oder widerrufen. ProSiebenSat.1, Mediengruppe RTL und United Internet garantieren, dass persönliche Daten der Nutzer nur nach deren Zustimmung zwischen der Providern und Internet-Diensten übertragen werden. Nach eigenen Angaben erreichen die Unternehmen bereits heute rund 50 Millionen Internetnutzer in Deutschland, United Internet betreibt unter anderem web.de und gmx.de.

