RTL zeigt neue Show mit Chris Tall nach "DSDS"

Nachdem Chris Tall im vergangenen Jahr den Deutschen Comedypreis präsentierte, bekommt er jetzt mit "Chris! Boom! Bang!" seine eigene Show. Zunächst laufen zwei Ausgaben, die der Sender ab Ende April im Anschluss an "DSDS" programmiert.



04.04.2018 - 14:59 Uhr von Alexander Krei

Schon im November zeichnete Constantin Entertainment zwei Ausgaben einer neuen RTL-Show mit Chris Tall auf (DWDL.de berichtete), doch erst jetzt finden sie den Weg ins Programm. Der Kölner Sender wird die Premieren-Folge von "Chris! Boom! Bang!" am Samstag, den 28. April um 23:15 Uhr und damit im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" ausstrahlen. Eine weitere Folge ist sieben Tage später ebenfalls am späten Abend zu sehen.

Versehen ist die Show übrigens mit dem Untertitel "Der Retter der Kinder und Eltern", der ganz gut beschreibt, dass der Comedian zwischen den verschiedenen Generationen vermitteln soll. Dafür fährt er zusammen im sogenannten "Helden-Team" mit Detlef Steves und weiteren Promis zu Eltern und ihren Kindern. Mit Hilfe von kleinen Streichen wollen sie Jung und Alt gleichermaßen zur Weißglut bringen - und zwar "in lustigen bis peinlichen Spielchen", wie es heißt.

Zu den prominenten Unterstützern neben Steves auch Comedian Bülent Ceylan, Sänger Pietro Lombardi, TV-Koch Mario Kotaska und Webvideo-Künstler AlexiBexi.



