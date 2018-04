Künftig urteilt ein "Bachelor" über die "Curvy Supermodels"

© RTL II/Magdalena Possert

Auch zur dritten Staffel gibt es wieder Änderungen in der Jury der RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel". Die Konstante seit Staffel 1 bleibt weiter Angelina Kirsch, Peyman Amin scheidet u.a. aus, neu mit dabei ist ein ehemaliger "Bachelor" von RTL



25.04.2018 - 11:11 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2018 - 11:11 Uhr

Im Sommer geht bei RTL II die von Tresor TV produzierte Castingshow "Curvy Supermodel" bereits in ihre dritte Runde. Und auch diesmal kommt es zu Umbesetzungen in der Jury: Während neben Angelina Kirsch auch Jana Ina Zarrella weiterhin der Jury angehören wird, werden Peyman Amin und Carlo Castro künftig nicht mehr dabei sein. Dafür gibt es zwei Neuzugänge: Jan Kralitschka und Oliver Tienken werden künftig über die kurvigen Models urteilen.

Jan Kralitschka kennt man vor allem von RTL - dort war er 2013 nämlich der "Bachelor" in der dritten Staffel des Datingformats, das er wohl weniger zur Partnersuche als vor allem als Sprungbrett für eine Modelkarriere nutzen wollte. Inzwischen ist er tatsächlich seit vielen Jahren hauptberuflich als Fotomodel tätig und hat sich so für den Jury-Posten bei "Curvy Supermodel" qualifiziert. Kralitschka: "Karl Lagerfeld hat sich schon bei der Aussage geirrt, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat, wenn man Jogginghosen trägt. Er irrt sich auch bei seiner Aussage, dass keiner Frauen mit Rundungen sehen will. Die ganze Welt wünscht sich Frauen mit sexy Kurven. Es wird Zeit, dass junge Mädchen endlich ein anderes Schönheitsideal präsentiert bekommen."

Der zweite Neuzugang ist Oliver Tienken, der nach RTL II-Angaben Tanzweltmeister ist und als Coach, Choreogrpah und Model arbeitet. "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel 'Curvy Supermodel', weil es für mich eine der bedeutendsten Shows im deutschen Fernsehen ist. Durch neue, ehrliche und realistische Schönheiten wird das Idealbild einer Frau neu definiert. Ich werde mit meiner Erfahrung als Model, Catwalk-Trainer und Choreograph den Kandidatinnen zur perfekten Performance verhelfen und ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn ich liebe Curvy!"

