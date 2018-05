RTL II sichert sich belgisches Format "Doctor Davy"

© Be Entertainment

Intensive Einblicke in die Kinderstation eines Krankenhauses soll es künftig bei RTL II zu sehen geben. Der Sender hat sich die Rechte am belgischen Format "Doctor Davy" gesichert. Doctor Davy ist dabei kein echter Arzt, sondern eine speziell entwickelte Puppe.



03.05.2018 - 11:07 Uhr von Uwe Mantel 03.05.2018 - 11:07 Uhr

Wer auch in diesem Jahr wieder aufmerksam unsere Berichterstattung von der Fernsehmesse MIPTV in Cannes verfolgt hat, dem müsste das Format bekannt vorkommen - war es doch eine jender Produktionen, die wie in unserem "Schmuckkästchen" vorgestellt haben. Nun schafft das aus Belgien stammende "Doctor Davy" den Sprung ins deutsche Fernsehen. Die Adaptions-Rechte hat sich RTL II gesichert, wie der Sender auf DWDL.de-Anfrage bestätigt.

Der titelgebende "Doctor Davy" ist kein gewöhnlicher Arzt, sondern eine speziell entwickelte Puppe, in deren Stethoskop eine Kamera eingebaut wurde. Auf diese Weise sollen die Zuschauer einen hautnahen Einblick in die Kinderabteilung eines Krankenhauses bekommen. Erzählt werden berührende Porträts von jungen Patienten auf der Station, die sich "Doctor Davy" anvertrauen.

Auch in Belgien ist das Format, das dort "Helden van de Kinderkliniek" heißt, noch brandneu und startete erst im März beim Sender VTM, RTL II ist nun der erste Sender, der eine Adaption angekündigt hat. In Belgien wird das Format von der Produktionsfirma Geronimo produziert. Wer hierzulande die Adaption umsetzen soll, ist noch nicht bekannt.

Teilen