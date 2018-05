RTL II geht "Mythen über Lust & Liebe" auf den Grund

© RTL II

RTL II hofft am Pfingstmontag auf die alte Weisheit "Sex sells" und hat in der Primetime die dreistündige Sendung "20malSex" angekündigt. Darin will man "Mythen über Lust & Liebe" auf den Grund gehen. Auch danach geht's mit Erotik-Themen weiter



05.05.2018 - 11:15 Uhr von Uwe Mantel 05.05.2018 - 11:15 Uhr

"20malSex" heißt die Sendung, die RTL II am Pfingstmontag um 20:15 Uhr ins Programm hievt und wie der Name schon nahelegt, soll sich die gut dreistündige Sendung in 20 Einzelkapiteln dem Thema Sex widmen - bei RTL II hat man nämlich ausgemacht, dass trotz des Praktizierens "die meisten Männer und Frauen nicht so richtig Bescheid [wissen] in Sachen Liebesleben" und ist daher überzeugt, dass in der Sendung "jeder noch etwas lernen kann".

Burda Studios Pictures, das die Sendung für RTL II produziert, verspricht unter anderem die Klärung folgender Fragen: Welche Sex-Stellung ist die beste für den weiblichen Orgasmus, wie prickelnd fühlt sich Sadomaso für Einsteiger an und stimmt das Vorurteil, dass Ossis mehr Spaß im Bett haben als Wessis? Kommentiert werden die Sex-Mythen von Prominenten wie Olivia Jones, Rocco Stark oder Angelina Heger, die dabei auch die eine oder andere private Anekdote zum Besten geben sollen.

Auch im weiteren Verlauf des Abends bzw. der Nacht bleibt RTL II dem Thema treu. Um 23:10 Uhr folgt die Doku "Sex - Tabufreie Zone?", ehe ab Mitternacht das an schlüpfrigen Themen beileibe nicht arme Archiv von "Exklusiv - Die Reportage" bemüht wird. Es warten unter anderem die Themen: "Nackte Tatsachen - Auf der Bühne ziehe ich blank", "Ich komme nur auswärts - Liebesspiele unter freiem Himmel" und "Für dich werd' ich zur Sexbombe! Deutschland macht sich nackig".

