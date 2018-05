Bayerischer Fernsehpreis: Kerkeling erhält den Ehrenpreis

© MG RTL D / Felix Rachor

Der Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises geht in diesem Jahr an Hape Kerkeling. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würdigte den Entertainer als "ganz großen Humoristen unserer Zeit". Zuletzt machte sich Kerkeling jedoch rar.



14.05.2018 - 16:16 Uhr von Alexander Krei 14.05.2018 - 16:16 Uhr

Hape Kerkeling wird mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehpreises ausgezeichnet, der am Freitag im Münchner Prinzregententheater stattfindet. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag bekanntgegeben. "Hape Kerkeling ist einer der ganz großen Humoristen der Gegenwart. Ob als Politiker oder Königin, Hape Kerkeling bringt uns mit großem schauspielerischen Talent und feinem Humor zum Schmunzeln", würdigte Söder.

Und weiter: "Den Menschen Kerkeling zeigt er uns in der Beschreibung seiner Pilgerreise und stellt damit abermals seine vielen verschiedenen Facetten unter Beweis. Mit der Verleihung des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten an Hape Kerkeling würdigen wir ein Multitalent." Die Jury lobte Kerkeling für sein "herausragendes Entertainment". Mit seinem urkomischen und gleichzeitig liebenswerten Humor stehe er in einer Reihe mit Legenden wie Heinz Erhardt oder Loriot.

Übertragen wird die Preisverleihung in diesem Jahr von RTL. Der Kölner Sender zeigt die von Barbara Schöneberger präsentierte Gala allerdings erst zwei Tage später - nämlich an Pfingstsonntag um 22:45 Uhr.

