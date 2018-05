"Kevin Can Wait" übernimmt "King of Queens"-Sendeplatz

© Amazon

Gerade erst wurde die Einstellung von "Kevin Can Wait" beschlossen, jetzt schafft die Sitcom mit Kevin James den Sprung ins deutsche Fernsehen. Nitro zeigt sie ab Juni praktischerweise auf dem Sendeplatz, auf dem aktuell bereits "King of Queens" läuft.



23.05.2018 - 12:02 Uhr von Alexander Krei 23.05.2018 - 12:02 Uhr

Nitro wird die neue Sitcom "Kevin Can Wait" mit Kevin James in der Hauptrolle ab Mitte Juni ins Programm nehmen. Der Privatsender wird die beiden Staffeln vom 18. Juni an täglich ab 19:30 Uhr in Doppelfolgen zeigen - und damit auf jenem Sendeplatz, auf dem aktuell noch Wiederholungen von "King of Queens" zu sehen sind. In der Kult-Sitcom spielte James neun Staffeln lang dem übergewichtigen Kurierfahrer Douglas Heffernan.

Seinem Sitcom-Comeback mit "Kevin Can Wait" war dagegen weniger Glück beschieden: Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der US-Sender CBS die Serie nach nur zwei Staffeln überraschend einstellen wird. Nach der ersten Staffel hatte es bereits einen inhaltlichen Neustart gegeben: Die Produktion, die von Anfang an Erinnerungen an "King of Queens" weckte, setzte seitdem neben Kevin James auch auf Leah Remini, die schon damals an der Seite des Schauspielers zu sehen war.

Allzu große Hoffnungen scheint man indes auch bei Nitro nicht zu haben, schließlich hat sich der Sender für einen Start während der Fußball-Weltmeisterschaft entschieden, was das Unterfangen nicht gerade leichter machen dürfte. Ihre Premiere hatte die Comedyserie hierzulande allerdings ohnehin schon beim Streamingdienst von Amazon gefeiert.

Im Mittelpunkt von "Kevin Can Wait" steht der ehemalige Polizist Kevin Gable, der seinen Ruhestand antritt und den neuen Lebensabschnitt mit seiner Familie und ehemaligen Kollegen feiern will. Doch die Party verläuft anders als gedacht: Kevin und seine Ehefrau Donna fallen aus allen Wolken, als ihre älteste Tochter Kendra ihnen plötzlich eröffnet, dass sie ihr Studium abbrechen und den Computer-Freak Chale heiraten will. Kevin will Kendra davon überzeugen, dass sie einen großen Fehler macht.

