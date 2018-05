Netflix: Groenings Fantasy-Serie startet im August

© Netflix

Bereits im vergangenen Sommer hat Netflix eine Comedy-Fantasy-Serie für Erwachsene angekündigt, die von "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening stammt. Nun gibt es einen genauen Start-Termin, Netflix hat zudem erste Bilder veröffentlicht.



23.05.2018 - 17:26 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2018 - 17:26 Uhr

Die Comedy-Fantasy-Serie "Disenchantment" von "Simpsons"-Erfinder Matt Groening wird am 17. August bei Netflix starten. Das hat der Streamingdienst nun bekanntgegeben. Die zehn Episoden werden alle zeitgleich auf einen Schlag zur Verfügung gestellt. Produziert wurden insgesamt 20 Folgen, die anderen zehn Episoden sollen zu einem späteren Zeitpunkt online gestellt werden.

In der Zeichentrickserie, die sich explizit an Erwachsene richtet, wird es um das Fantasyreich Dreamland gehen - dort geht aber nicht immer alles fröhlich zu. Die dem Alkohol nicht abgeneigte Prinzessin Bean (Abbi Jacobson), ihr Elf Elfo (Nat Faxon) und Beans persönlicher Dämon Luci (Eric Andre) sind immer zusammen und bekommen es mit vielen Fabelwesen, aber auch mit ganz normalen Menschen, zu tun.

Matt Groening selbst sagt zur Serie: "'Disenchantment' handelt von Leben, Tod, Liebe, Sex und davon, wie man in einer Welt voller Idioten trotz allem weiter lacht." Neben einigen bekannten "Simpsons"-Stimmen wird Josh Weinstein als Executive Producer fungieren - gemeinsam mit Groening. Auch Weinstein ist allen voran durch seine Arbeit an den "Simpsons" bekannt geworden. Die Animation setzt Rough Draft Studios ("Futurama") um, als Produktionsfirma ist The ULULU Company mit an Bord.

