"Homeland" geht im Juni bei Sat.1 Emotions weiter

In den USA sind die neuen "Homeland"-Folgen der siebten Staffel schon zu sehen gewesen, Mitte Juni beginnt auch Sat.1 Emotions mit der Ausstrahlung. Außerdem nimmt der Sender bald frische "The Americans"-Folgen ins Programm.



27.05.2018 - 11:10 Uhr von Timo Niemeier 27.05.2018 - 11:10 Uhr

Erst vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass "Homeland" nach der achten Staffel enden wird (DWDL.de berichtete). Die deutschen Fans der Serie bekommen ab Mitte Juni nun erst einmal die zwölf Folgen der siebten Staffel zu sehen, Sat.1 Emotions wird diese ab dem 15. Juni ab 21:40 Uhr in Doppelfolgen immer am Freitagabend zeigen. Die Staffel ging erst Ende April in den USA zu Ende.

Im Free-TV war "Homeland" nun schon seit rund zwei Jahren nicht mehr zu sehen, die fünfte Staffel erzielte bei Sat.1 2016 im Schnitt nur 6,1 Prozent Marktanteil, der sechste Durchlauf liegt seither auf Halde. Inzwischen hat Amazon angekündigt, die zwölf Folgen der sechsten Staffel ab dem 1. Juni über Prime Video verfügbar zu machen.

Doch zurück zu Sat.1 Emotions, das nun auch neue Folgen von "The Americans" in Aussicht gestellt hat: Die fünfte Staffel der Serie startet ebenfalls am 15. Juni und im Anschluss an "Homeland" um 23:40 Uhr.

