Plakativer: tagesschau24 mit neuem On-Air-Design

Die Nachrichten bei tagesschau24 werden seit Mittwoch in einer überarbeiteten Optik gesendet, die sich weiterhin an das klassische "Tagesschau"-Design anlehnt, aber etwas plakativer daher kommt. Damit will man der steigenden Nutzung ohne Ton entgegen kommen.



31.05.2018 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 31.05.2018 - 10:00 Uhr

Regelmäßige Zuschauer von tagesschau24 - und davon gibt es immer mehr, ist doch die Reichweite seit 2014 von 1,19 Millionen auf 2,15 Millionen tägliche Zuschauerinnen und Zuschauer gewachsen - dürften die Veränderung bereits am Mittwoch bemerkt haben: Der Sender hat die Optik seiner Nachrichten überarbeitet, die sich nun deutlicher von den "tagesschau"-Ausgaben im Ersten unterscheidet und näher an das Design der privaten Nachrichtensender heranrückt.

"Durch das neue OnAir-Design wird der Nachrichtenkanal in der ARD-Familie auch optisch noch besser als solcher wahrgenommen", erklärt Kai Gniffke, Erster Chefredakteur von ARD-Aktuell, die Änderungen gegenüber DWDL.de. "Die Zuschauer können jetzt dauerhaft erkennen, über welche Themen berichtet wird. Dies erleichtert beispielsweise das heute durchaus übliche 'Konsumieren' von Nachrichten ohne Ton bei der Arbeit." Entwickelt wurde das Design inhouse. Es lehne sich weiterhin an das "Tagesschau"-Design an, sei aber "bewusst plakativer in der Anmutung und dennoch seriös", so Gniffke.

Das neue Design der Nachrichten bei tagesschau24

Für diese stärkere Plakativität sorgt vor allem, dass die Schlagzeile der aktuellen Meldung nicht mehr wie auch bei den "Tagesschau"-Ausgaben im Ersten im Hintergrund auf die Studiowand auf einen teil-transparenten blauen Bereich projiziert wird (den es überraschenderweise weiterhin gibt), sondern mit stärkerem Kontrast auf einer Bauchbinde. Vom bislang kompletten "Tagesschau"-Schriftzug ist nur das Weltkugel-Logo übrig geblieben. Zudem wurde eine dauerhafte Zeit-Anzeige links oben sowie am unteren Bildschirmende ein Laufband eingeführt. Bislang waren die Schlagzeilen dort feststehend und wechselten im Ganzen.

Zum Vergleich: So sahen die Nachrichten bei tagesschau24 bislang aus

Besonders deutlich soll die Design-Veränderung vor allem in außergewöhnlichen Nachrichtenlagen, also "Breaking-News", ausfallen. Wenn tagesschau24 hier das Sendeschema über längere Strecken verlässt und monothematisch relevante Informationen rund um das Ereignis liefert, sei dies künftig deutlicher besser zu erkennen.

