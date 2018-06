TMG investiert erneut in Digital-Produzent Load Studios

© TMG

Erst im vergangenen Jahr hat sich die Tele München Gruppe (TMG) an der noch jungen Produktionsfirma Load Studios beteiligt. Nun spricht der Medienkonzern von einer "starken Unternehmensentwicklung" und schießt noch mehr Geld nach.



14.06.2018 - 10:39 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2018 - 10:39 Uhr

Das erst im vergangenen Jahr gegründete Unternehmen Load Studios erhält von der TMG eine weitere Finanzspritze, der Konzern hatte sich 2017 an der Produktionsfirma beteiligt (DWDL.de berichtete). Wie hoch die Beteiligung genau ist und wie viel Geld TMG nun nachschießt ist nicht bekannt. 2017 sprach das Unternehmen aber davon, eine "signifikanten Minderheitsbeteiligung" erworben zu haben. Die nun getätigte Investition unterstreiche die "starke Unternehmensentwicklung" des noch jungen Unternehmens und ermögliche es Load Studios, weiter zu wachsen, heißt es von der TMG.

Die Load Studios mit Sitz in Berlin sind spezialisiert auf die Produktion und Distribution von sogenannten Short-Form-Content-Formaten für soziale Netzwerke und mobile Plattformen. Durch die Beteiligung will die TMG im Bereich des stark wachsenden digitalen Contents neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Load Studios hat im Bereich Branded Content bereits Produktionen für Marken wie unter anderem Fanta, Vita Energy und Veltins V+ umgesetzt Herbert L. Kloiber, Geschäftsführer der TMG, sagt: "Wir sind mit der Beteiligung an Load Studios sehr zufrieden und überzeugt, den richtigen Partner für die Unternehmensentwicklung im Segment Digital Content gefunden zu haben. Wir freuen uns, Load Studios weiterhin strategisch zu begleiten." Georg Ramme, Geschäftsführer von Load Studios, ergänzt: "Wir freuen uns, dass Load Studios im letzten Jahr als Firma gewachsen ist und sich als digitales Medienunternehmen mit einer Full-Service-Agentur für Digital Content am Markt etabliert hat. Unser nächster Schritt ist die Erweiterung des Angebots im Bereich Distribution und wir freuen uns sehr darüber, dass die Tele München Gruppe uns weiterhin bei unseren Plänen unterstützt."

Teilen