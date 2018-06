ProSieben schiebt US-Serie "Supergirl" zu Sixx ab

© CBS / Warner

Die US-Serie "Supergirl" hat bei ProSieben zuletzt unterirdische Quoten eingefahren, nun schiebt der Sender die dritte Staffel zum kleineren Sixx ab. Dort geht es bereits Anfang Juli, und damit noch während der Fußball-WM, weiter.



16.06.2018 - 12:07 Uhr von Timo Niemeier 16.06.2018 - 12:07 Uhr

Fans der Serie "Supergirl" können sich auf eine Fortsetzung im deutschen Fernsehen freuen. Sixx wird die dritte Staffel ab dem 5. Juli immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausstrahlen. Die neue Staffel startet damit noch während der laufenden Fußball-WM, weil sich das Turnier zu dieser Zeit aber schon in der K.O.-Phase befindet, muss man bei Sixx keine direkte Fußball-Konkurrenz fürchten. Es laufen keine Spiele direkt gegen die Ausstrahlungen.

Dass die Serie künftig bei Sixx laufen wird, überrascht nicht. Die ersten beiden Staffeln waren noch bei ProSieben zu sehen und verzeichneten dabei kontinuierlich sinkende Quoten. Die zweite Staffel kam zwischen März und Juli 2017 im Schnitt nur auf 590.000 Zuschauer und 5,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe - viel zu wenig für die Ansprüche des Senders.

In der ersten Folge der dritten Staffel hat Kara Mon-El verloren, doch statt sich ihrer Trauer zu stellen, lenkt sie sich ab, indem sie ständig in ihre Rolle als Supergirl schlüpft. So kann sie den Schmerz, den der Verlust ihres Freundes in ihr ausgelöst hat, verdrängen. Als sie dann aber sogar ihren Job kündigt, sind ihre Freunde alarmiert. Kara scheint kaum noch zu existieren - das wollen Lena, Alex und James allerdings um jeden Preis verhindern. Eine vierte Staffel von "Supergirl" wurde bereits von The CW in Auftrag gegeben.

