RTLplus zeigt Mabuse-Show und setzt auf Schlager

Eigentlich hatte RTL vor einem Jahr eine Umstyling-Show mit Motsi Mabuse angekündigt, nun wandert das Format zu RTLplus. Der kleine Sender will in der neuen TV-Saison auch erstmals mit Schlager punkten und blickt 2019 in einer abendfüllenden Show auf 35 Jahre RTL zurück.



18.06.2018 - 11:40 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2018 - 11:40 Uhr

In dieser Woche stellen die meisten Sender ihre Highlight der kommenden TV-Saison bei den Screenforce Days in Köln vor. Womit das kleine RTLplus demnächst punkten will, ist aber schon jetzt bekannt. Nach DWDL.de-Informationen wechselt das ursprünglich einmal für RTL geplante Format "Wer macht mich schön?" mit Motsi Mabuse zu RTLplus. Sendersprecherin Anke Eickmeyer bestätigte das auf Anfrage.

Ab dem 18. Juli soll die Umstyling-Show mit der "Let’s Dance"-Jurorin immer mittwochs ab 22:05 Uhr zu sehen sein. In jeder Folge kümmern sich zwei Stylisten um zwei modeverzweifelte Frauen. Nachdem sich beide Frauen vorgestellt und einen Einblick in ihren Kleiderschrank gewährt haben, lernen sie ihren Stylisten kennen. Dann schickt Motsi Mabuse beide Teams in einen mehrstündigen Makeover-Marathon, damit der Traum vom neuen Look wahr wird. 600 Euro darf jeder Stylist für seinen Schützling ausgeben, und eingekauft, geschminkt und frisiert wird in der Region, in der die Frauen leben. Motsi Mabuse beobachtet und kommentiert das Umstyling dabei ähnlich wie Guido Maria Kretschmer bei "Shopping Queen" aus einer Greenbox. Zunächst sind fünf Folgen geplant.

Außerdem setzt RTLplus in der neuen TV-Saison erstmals auf das Thema Schlager und holt die Schlagerparty-Reihe "Die Schlagernacht 2018" im Winter ins Fernsehen. Inka Bause präsentiert dort alles, was der deutsche Schlager zu bieten hat. Hier geht man den gleichen Weg wie Sat.1 Gold, das zuletzt auch Schlager-Formate getestet hatte. Eine ebenfalls abendfüllende Show plant man für Anfang 2019, wenn RTL (früher RTLplus) 35 Jahre alt wird. Angela Finger-Erben und Wolfram Kons blicken mit vielen Gästen auf die Geschichte des Senders und die "schönsten TV-Momente" der letzten 35 Jahre zurück.

Im Januar gibt es bei RTLplus zudem ein Wiedersehen mit "Die Stunde danach". Die Sendung läuft wie gehabt im Anschluss an das Dschungelcamp, Angela Finger-Erben diskutiert dann wieder mit ihren Gästen über die Ereignisse in der Show - die erste Staffel sorgte Anfang dieses Jahres für richtig gute Quoten. Darüber hat RTLplus für die kommende Saison einige RTL-Klassiker in Aussicht gestellt. Erstmals zeigen will man unter anderem "Sinan Toprak ist der Unbestechliche" mit Erol Sander, "Matchball" mit Howard Carpendale sowie "Die Cleveren" und "Die Sitte".

