RTL kündigt viele neue Shows und neuen Nachmittag an

Nachdem RTL in der letzten Saison zahlreiche neue Serien ins Programm genommen hat, liegt der Schwerpunkt der Neustarts in den kommenden Monaten auf dem Show-Bereich. Zudem geht man die Daytime-Schwäche an - nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende



20.06.2018 - 13:00 Uhr von Uwe Mantel 20.06.2018 - 13:00 Uhr

Seite 1 von 2

Stärker auf eigene Produktionen zu setzen - diese Strategie hat RTL sich angesichts der Probleme, die US-Serien im deutschen Free-TV seit längerem haben, schon vor einigen Jahren verordnet. Und das zeigt inzwischen deutlich Wirkung: 80 Prozent der Primetime wird inzwischen mit eigenproduzierten Inhalten gefüllt, wie der Sender stolz vorrechnet. In der vergangenen Saison lag der Schwerpunkt daher auf dem Start zahlreicher neuer deutscher Serien. Mit "Sankt Maik", "Beck is Back", "Jenny - echt gerecht" sowie der Sitcom "Beste Schwestern", die sich zu den schon etablierten Produktionen "Der Lehrer", "Alarm für Cobra 11" und "Magda macht das schon" gesellen, ist dort das Fundament nun also gelegt, die Hauptaufgabe liegt nun in der Weiterentwicklung, um die teils noch etwas dürftigen Quoten zu steigern. Neu hinzu kommt mit "Die Klempnerin" daher in der Primetime noch eine weitere fiktionale Serie über eine unkonventionelle Polizeipsychologin, die Polizeifälle auf freche Art löst. Daneben gibt es mit "Passagier 23" bekanntlich noch eine weitere Fitzek-Verfilmung. Nachdem sich RTL zuletzt ganz von US-Serien in der Primetime getrennt hatte, gibt es in diesem Bereich konsequenterweise auch gar keinen Versuch, nochmal einen neuen Anlauf zu wagen.

Der klare Entwicklungs-Schwerpunkt lag in den letzten Monaten aber offensichtlich im Show-Bereich. Hier kündigt RTL einen ganzen Schwung neuer Formate für die Primetime an. Schon bekannt war, dass "Die 2" mit Gottschalk und Jauch in bisheriger Form nicht weitergeht, sondern weiter entwickelt wird. Heraus kam "Denn sie wissen nicht, was passiert". Mit dabei ist weiterhin neben Jauch und Gottschalk auch Barbara Schöneberger. Der Clou: Bis zum Beginn der Sendung ist den Dreien nicht bekannt, wer moderiert und wer in welcher Konstellation gegen welche Gegner antreten wird.

Eine neue Herangehensweise an Gesangs-Castings bringt das von Endemol Shine entwickelte "All together now" nach Deutschland, das bei RTL unter dem Titel "Sing mit mir" laufen wird. Die Gesangstalente treten dabei nicht vor eine klassische Jury à la Bohlen, stattdessen treten sie vor 100 professionellen Sängern auf. Die stimmen auf folgende Weise ab: Wer überzeugt ist, steht auf und singt mit. Eine britische Version gab es bereits Anfang des Jahres, in wenigen Wochen folgt Brasilien. Auch bei "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids" bedient RTL sich an einem internationalen Format. Hier treten Kids zwischen 8 und 13 Jahren gegeneinander an, die Genies in Sachen Mathe, Merkvermögen oder Buchstabieren sind. Nicht nur für Kinder ist die neue Show "LEGO Master", auch Erwachsene dürfen darin ihre Kreativität beweisen. Sie haben Zugriff auf über eine Million Lego-Steine, um verschiedene Aufgaben zu bewältigen.

Nachdem "Ninja Warrior Germany" und "The Big Bounce" sehr erfolgreich liefen, hat RTL noch eine weitere Physical-Gameshow in petto: In "Showdown - Die Wüsten-Challenge" mit Patrick Esume treten die Kandidaten zunächst in 1:1-Duellen gegeneinander an, am Ende nur ein Athlet übrig bleibt, der dann den finalen Einzel-Parcours durchlaufen muss. Und schließlich gibt's noch ein etwas überraschendes Comeback von Sylvie Meis, von der sich RTL bei "Let's dance" getrennt hat - was zu einem kleinen Schlagabtausch zwischen Sender und Meis führte. Die Wogen haben sich aber offenbar geglättet, nun bekommt sie mit "Sylvies Dessous Models" ein eigenes Model-Casting. Den Job, der als Belohnung winkt, hat sie dabei gleich selbst zu vergeben: Sie sucht ein Model zur Präsentation ihrer Dessous- und Wäschekollektion. Dafür müssen die Kandidatinnen natürlich wie auch beim Klumschen Pendant verschiedenste Challenges bewältigen.



Die größte Baustelle im RTL-Programm ist aber nicht der Show-Bereich, sondern ohne Frage die Daytime. Dass RTL in der letzten Saison nochmal deutlich an Boden verloren hat, lag zu einem Großteil auch daran, dass mit Scripted Reality dort nicht mehr viel zu holen war. In der kommenden Saison will man sich dort nun mit anderen Programmfarben neu aufstellen. Um 17 Uhr gibt's mit "Freundinnen - Jetzt erst recht" bekanntlich den Versuch, eine weitere tägliche Serie zu etablieren. Für die Zeit davor adaptiert man die britische Trödelshow "Four Rooms" unter dem Titel "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". Der Unterschied zur erfolgreichen Trödel-Konkurrenz: Die Händler sitzen dort in unterschiedlichen Räumen und können sich nicht gegenseitig hochbieten. Stattdessen wird einzeln verhandelt - und verlässt man einen Raum und geht zum nächsten, dann verfällt die Offerte. Zudem gibt's mit "Hol dir die Kohle - 5000 € für deine Idee" noch eine tägliche Erfindershow. Tüftler müssen die Jury dabei in 100 Sekunden von ihrer Erfindung begeistern, zehn Kandidaten treten pro Sendung an.

Bemerkenswert ist allerdings auch, dass RTL auch am seit vielen Jahren brachliegenden Nachmittag am Wochenende eine ganze Reihe an neuen Formaten testen wird. Sonntagnachmittags gibt's zur Kaffee- und Kuchen-Zeit den Backwettbewerb "Hauptsache süß! Backen mit René Olivér", um Reycling und Upcycling geht's im Format "Schätze aus Schrott". Thomas Klotz nimmt darin vermeintlichen Schrott, um diesen in einzigartige Unikate zu verwandeln und zu verkaufen. Der Erlös geht an die "Spender" des Schrotts. In "Schatzkiste auf vier Rädern - Wer bietet mehr?" trifft Comedian Martin Klempnow Gebrauchtwagen-Besitzer, die ihre Schätze Autohändlern verkaufen wollen. Und zudem werden bei RTL auch wieder Gärten aufgemöbelt: In "Ran an den Rasen - Das Gartenduell" erhalten zwei Teams 72 Stunden zeit, um ihren maroden Gärten neuen Glanz einzuhauchen. Überzeugt werden müssen Landschaftsarchitekt Bernd Franzen und Comedian und Hobbygärtnerin Ilka Bessin.

Apropos Ilka Bessin: Sie bekommt mit "Armes Deutschland, reiches Deutschland" noch ein weiteres Format, das einen Trend aufgreift, den zuletzt vor allem RTL II sehr erfolgreich bedient hat: Bessin, die vor ihrer Bühnenkarriere als "Cindy aus Marzahn" selbst drei Jahre lang arbeitslos war, trifft Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben und spricht mit ihnen über ihre Lebenswirklichkeit in sozialen Brennpunkten. Im Bereich Real Life ist außerdem ein neues Format mit Jenke von Wilmsdorff geplant. Er nimmt in "Jenke Über Leben" einen Promi (zum Auftakt Tim Mälzer) mit in die Wildnis. Innerhalb von zwei Tagen müssen sie unter extremen Bedingungen einen "magischen Ort am Ende der Welt" erreichen. Die beschwerliche Reise bringt sie an körperliche Grenzen und soll besonders tiefgehende Gespräche ermöglichen. Weniger tiefschürfend geht's hingegen wohl bei "Schlager sucht Liebe" zu, wo RTL nun anscheinend schwer vermittelbare Schlagersänger verkuppeln wird. Ebenfalls aus der unterhaltsamen Ecke kommen neue Comedyshows mit Ralf Schmitz: Die Impro-Show "Hotel Verschmitzt" und die Sketch-Comedy "Schmitz & Family".

Während bei all diesen Vorhaben der Erfolg naturgemäß ungewiss ist, wird sich RTL auf eines wohl verlassen können: Den Sport. Ab März 2019 stehen acht bis zehn Qualifikationsspiele der deutschen Nationalelf zur EM 2020 auf dem Programm, auch einzelne Freundschaftsspiele der Nationalelf wird RTL zeigen können, darunter am 9. September ein Spiel gegen Peru. Neu im Rechte-Portfolio ist die Europa League, die man sich mit Nitro teilt. Je nach Zugkraft wird entschieden, welcher Sender übertragen wird. Sicher bei RTL zu sehen sein werden aber mehrere Auftritte des FC Bayern: Am 5. August wird es ein Freundschaftsspiel der Bayern gegen Manchester United zu sehen geben, Ende August das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger gegen dessen aktuellen Verein Chicago Fire.

