"Promi Big Brother" geht Mitte August an den Start

© SAT.1

Während sich Sat.1 in Bezug auf die Kandidaten und weitere Details zum Konzept der Staffel wie gewohnt bedeckt hält, ist nun immerhin klar, wann "Promi Big Brother" wieder an den Start geht: Es bleibt beim Spätsommer.



05.07.2018 - 10:35 Uhr von Uwe Mantel 05.07.2018 - 10:35 Uhr

Vor zwei Jahren versuchte Sat.1, mit "Promi Big Brother" etwas stärker in den Herbst zu rücken und verlegte den Start in den September - nachdem die Quoten allerdings deutlich rückläufig waren, entschied man sich im vergangenen Jahr dann wieder für die etwas wenige umkämpfte zweite August-Hälfte. Das hat am ingesamt gesunkenen Quotenniveau zwar nichts geändert, trotzdem bleibt man bei Sat.1 nun bei diesem Termin.

Konkret startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" in diesem Jahr am 17. August. Wie üblich findet die Einzugsshow am Freitag ab 20:15 Uhr statt, die täglichen Zusammenfassungen gibt es dann immer um 22:15 Uhr. Einige Änderungen hatte Sat.1 kürzlich schon angekündigt: An der Seite von Jochen Schropp führt künftig Marle Lufen durch die Sat.1-Sendungen, Jochen Bendel hingegen geht zurück zu Sixx, wo er nach einem Jahr Pause wieder zusammen mit Melissa Khalaj "Promi Big Brother - Die Late Night Show" präsentiert.

Über die neue Moderations-Kollegin sagt Jochen Schropp: "Marlene und ich kennen uns seit vielen Jahren und sind ein tolles Team. Ich bewundere sie als Kollegin und schätze sie sehr als Freundin. Das werden zwei aufregende Wochen!" Marlene Lufen lässt sich mit diesen Sätzen zitieren: "Das Schöne bei 'Promi Big Brother' ist, dass die Bewohner - obwohl sie wissen, dass sie gefilmt werden - irgendwann nicht anders können, als die Masken fallen zu lassen. Manche lassen noch dazu die Hüllen fallen, das kann ja auch ganz interessant sein. Ich habe jede Staffel 'Promi Big Brother' geschaut, deswegen kommt jetzt zusammen, was schon immer zusammengehört hat. Ich freue mich gigantisch auf die Moderation mit Jochen."

Produziert wird "Promi Big Brother" von Endemol Shine Germany.

Teilen