RTL kramt noch einmal die erste "Lehrer"-Staffel aus

Auch ohne frische Ware will RTL demnächst am Dienstagabend wieder auf deutsche Fiction umstellen. Mitte August wiederholt der Sender noch einmal die erste Staffel von "Der Lehrer". Damals war die Serie noch als Halbstünder angelegt.



18.07.2018 - 14:28 Uhr von Alexander Krei 18.07.2018 - 14:28 Uhr

Bei den 14- bis 49-Jährigen ist "Der Lehrer" die erfolgreichste deutschen Fernsehen - und nach Ansicht von RTL hat sie auch das Zeug zum Lückenfüller. Denn auch wenn RTL inzwischen zusätzlich zum Donnerstag auf am Dienstagabend deutsche Fiction zeigen will, so fehlt es bislang noch an genügend Stoff, um damit das ganze Jahr zu bespielen. Ab Mitte August muss sich "Der Lehrer" daher auf einem ungewohnten Sendeplatz beweisen.

Ab dem 14. August wird RTL noch einmal die erste Staffel der Dramedy mit Hendrik Duryn in der Hauptrolle ausstrahlen - und zwar dienstags um 20:15 Uhr. Donnerstags behilft sich RTL in den Sommermonaten auch weiterhin mit Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11". Die erste "Lehrer"-Staffel hat inzwischen übrigens schon neun Jahre auf dem Buckel und unterscheidet sich mit Blick auf die jüngsten Staffeln auch in der Länge: Anfangs war die Serie noch als Halbstünder angelegt.

RTL wiederholt ab Mitte August auf diese Weise gleich vier Folgen am Stück, ehe um 22:15 Uhr Wiederholungen der US-Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" übernehmen. Aktuell setzt der Sender am Dienstagabend ungewöhnlicherweise nicht auf deutsche Serien, sondern startete in dieser Woche gleich mehrere Doku-Formate, darunter "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen".

