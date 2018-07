Neue "Simpsons"-Staffel ab Mitte August bei ProSieben

© 2015 Fox and its related entities

Mitte August beendet ProSieben die Dauer-Wiederholungsschleife der "Simpsons" am Dienstagabend und beginnt mit den neuen Folgen der 29. Staffel. Diese lief bis Mai dieses Jahres in den USA bei Fox.



28.07.2018 - 11:03 Uhr von Timo Niemeier 28.07.2018 - 11:03 Uhr

ProSieben hat neue Folgen der "Simpsons" für den Dienstagabend in Aussicht gestellt. Am 14. August beginnt man mit der Ausstrahlung der mittlerweile 29. Staffel, jeweils eine neue Ausgabe ist dann immer dienstags zur besten Sendezeit zu sehen. ProSieben wird vorerst 13 Folgen der 21-teiligen Staffel zeigen, im Anschluss an die neue Folge werden drei alte Episoden wiederholt.

In den USA lief die 29. "Simpsons"-Staffel zwischen Oktober 2017 und Mai 2018 bei Fox. In Deutschland waren die letzten neuen Folgen Mitte März zu sehen, seither setzt ProSieben auf Wiederholungen. Zuletzt hatte der Sender allerdings angekündigt, die Anzahl der Re-Runs deutlich zurückfahren zu wollen und am Dienstag im Laufe des Jahres auch mal auf andere Programmfarben setzen zu wollen.

"'Die Simpsons' gehören weiterhin zu uns, aber wir spüren einen deutlichen Unterschied im Zuschauerinteresse zwischen Erstausstrahlungen und Wiederholungen und mit den Wiederholungen entsteht der Eindruck einer Monokultur", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann im Juni im DWDL.de-Interview. Im Herbst, wenn alle Folgen der "Simpsons" gezeigt wurden, setzt man auf Factual Entertainment und zeigt dann unter anderem "Galileo Big Pictures", eine neue Staffel "Uncovered" von und mit Thilo Mischke und "10 Fakten". 2019 sollen zudem "Das Ding des Jahres" und "Get the fuck out of my house" am Dienstagabend gezeigt werden.

