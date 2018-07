Syfy ersetzt RTL Crime beim Streaming-Dienst Sky Ticket

© Syfy

Nachdem die Pay-TV-Sender der RTL-Gruppe nicht länger via Sky zu empfangen ist, entfiel auch RTL Crime beim Streaming-Dienst Sky Ticket. Im Entertainment-Paket ist dort nun dafür Syfy enthalten.



30.07.2018 - 12:43 Uhr von Uwe Mantel 30.07.2018 - 12:43 Uhr

Nachdem das Angebot von Sky Ticket durch das Ende der Kooperation mit RTL Crime zuletzt im Entertainment-Bereich etwas geschrumpft ist, wurde nun Syfy ins Angebot des monatlich kündbaren Streaming-Angebots von Sky aufgenommen. Wer das Entertainment-Ticket bucht, kann somit zum Einen ab sofort den linearen Stream des Senders ansehen, zum Anderen stehen die Serien des Senders auch auf Abruf zur Verfügung.

Damit können Kunden von Sky Ticket in Kürze beispielsweise das Finale der "Sharknado"-Reihe sehen. Die Erstausstrahlung ist am 23. August um 20:15 Uhr. An den drei Tagen darauf kann man bei den Grand Finals der Universl Open Rocket League dabei sein. Im Serien-Bereich bietet Syfy beispielsweise die komplette erste Staffel von "Marvel's Runaways" zum Abruf an, als weitere Highlights gibt der Sender "ZNation" und die "Batman"-Serie aus den 60ern an. Im Oktobert feiert die neue DC-Serie "Krypton", die ein neues Kapitel über die Herkunft von "Superman" aufschlägt, Premiere.

