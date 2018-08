"Bild": Mama Wollny zieht ins "Promi Big Brother"-Haus

© SAT.1

Via "Bild" sind zwei weitere Namen durchgesickert, die demnächst bei "Promi Big Brother" in Sat.1 zu sehen sein sollen. Nachdem der Sender schon bei RTL wilderte, angelt man sich nun zwei RTL-II-Gesichter, unter anderem die Mutter der Wollnys.



06.08.2018 - 15:16 Uhr von Timo Niemeier 06.08.2018 - 15:16 Uhr

In der nächsten Woche startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" und bei der Kommunikation der Kandidaten setzt Sat.1 wie schon in den vergangenen Jahren auf eine Salami-Taktik via "Bild"-Zeitung. Nachdem das Boulevardblatt bereits über einige Kandidaten berichtete, Sat.1 das aber wie immer nicht kommentiert, nennt die "Bild" nun zwei weitere Promi-Teilnehmer.

So soll auch Silvia Wollny an der Show teilnehmen, sie ist vor allem bekannt aus der RTL-II-Sendung "Die Wollnys". Mit "Lecker Schmecker Wollny" war das Oberhaupt der TV-Familie zuletzt auch in einer Art "Gourmet"-Ableger bei RTL II zu sehen. Und auch beim zweiten Promi, der ins Haus ziehen soll, bedient man sich bei RTL II: "Love Island"-Teilnehmerin Chethrin Schulze soll ebenfalls demnächst bei Sat.1 zu sehen sein.

Letzteres könnte durchaus für Zündstoff innerhalb der Show sorgen. Schulze wurde zuletzt eine Affäre mit Ex-"Bachelor" Daniel Völz nachgesagt - der soll ebenfalls bei "Promi Big Brother" mitmachen. Darüber hinaus sind via "Bild" auch schon die Namen Johannes Heller (Teilnehmer von "Die Bachelorette"), Alphonso Williams ("DSDS"-Sieger) und Sophia Vegas (ehemals Wollersheim, Dschungelcamp) durchgesickert. Bei Sat.1 ist man offenbar der Meinung, vor allem mit Gesichtern aus dem RTL-Universum Quote machen zu können.

Teilen