Otto muss kurzfristigem "Sommerhaus"-Marathon weichen

RTL wird am kommenden Samstag kurzfristig sein Programm ändern. Ab dem späten Abend sollen noch einmal sämtliche Folgen vom "Sommerhaus der Stars" wiederholt werden. Für das Bühnenprogramm von Otto Waalkes ist kein Platz mehr.



08.08.2018 - 18:25 Uhr von Alexander Krei 08.08.2018 - 18:25 Uhr

Bevor am kommenden Montag das Staffel-Finale vom "Sommerhaus der Stars" über die Bildschirme flimmert, wird RTL noch einmal die bisherigen Folgen ausstrahlen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, gibt es am Samstagabend im Anschluss an "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids" sämtliche bislang ausgestrahlten Episoden der dritten Staffel zu sehen. Das eigentlich geplante Bühnenprogramm von Otto Waalkes muss seinen Platz räumen.

Los geht es mit dem "Sommerhaus" übrigens schon um 21:50 Uhr - die letzte Folge von "Einstein Junior" fällt somit fast eine halbe Stunde kürzer aus als ursprünglich geplant. Die Kinder-Quizshow mit Moderator Max Giermann konnte die Erwartungen des Senders in den vergangenen Wochen nicht erfüllen: Kaum mehr als eine Million Zuschauer schalteten ein, in der Zielgruppe lag der Marktanteil durchweg im einstelligen Bereich.

Mit dem "Sommerhaus der Stars" fuhr der Sender da schon deutlich besser: Die bisher gezeigten Folgen verzeichneten im Schnitt 2,50 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von mehr als 17 Prozent in der Zielgruppe. Damit ist die Realityshow in diesem Jahr deutlich erfolgreicher als die beiden vorherigen Staffeln.

