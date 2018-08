"Cobra 11" startet mit Budapest-Folge in die neue Staffel

© MG RTL D / Guido Engels

Mitte September meldet sich "Alarm für Cobra 11" mit elf neuen Folgen zurück auf dem Bildschirm. In der ersten Folge zieht es die Autobahn-Cops nach Budapest. Zudem gibt's das Serien-Comeback von Katrin Heß in der Rolle der Jenny Dorn.



13.08.2018 - 13:24 Uhr von Alexander Krei 13.08.2018 - 13:24 Uhr

Seit 22 Jahren ist "Alarm für Cobra 11" auf Sendung - und demnächst steht die 33. Staffel mit elf neuen Folgen an. Es ist also gewissermaßen ein Schnapszahl-Jubiläum, das der Dauerbrenner feiern wird. Inzwischen steht auch fest, wann sich die Actionserie zurückmelden wird: Wie RTL bestätigt hat, geht es ab dem 13. September jeweils donnerstags um 20:15 Uhr weiter. Erneut sind Erdoğan Atalay und Daniel Roesner in den Hauptrollen zu sehen.

Die Auftaktfolge der neuen Staffel wurde übrigens in Budapest gedreht, unter anderem vor dem neogotischen Parlament, am Donau-Ufer sowie auf der Burg von Buda vor dem ehemaligen Königspalast und ist mit Gastauftritten von Florence Kasumba ("Black Panther", "Deutschland 86") und Boris Aljinovic ("Tatort") besetzt. Darüber hinaus feiert Schauspielerin Kathrin Heß als Jenny Dorn ihr Serien-Comeback bei "Alarm für Cobra 11".

Und darum geht’s in der Auftaktfolge "Most Wanted": Die Autobahnkommissare Semir Gerkhan und Paul Renner sind auf inoffizieller Mission in Budapest unterwegs, um ihrer ehemaligen Kollegin Jenny Dorn zu helfen. Diese wird vom FBI verdächtigt, an der Entführung des ungarischen Millionenerbens David Bartok beteiligt zu sein. Auf der Flucht vor der FBI-Agentin Karen Morris und in einer fremden Umgebung ist das Trio auf sich allein gestellt.

Teilen