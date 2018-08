Welt zeigt Dokudrama "Mars" ab Mitte Oktober

© National Geographic

Das vor einigen Wochen angekündigte Dokudrama "Mars" findet im Oktober seinen Weg ins Programm von Welt. Dort wird die sechsteilige Doku-Fiction-Reihe immer dienstags zur besten Sendezeit ausgestrahlt.



22.08.2018 - 12:20 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2018 - 12:20 Uhr

Der Nachrichten- und Dokusender Welt hat einen Ausstrahlungstermin für die Doku-Fiction-Reihe "Mars" bekanntgegeben, die man im Juni angekündigt hatte. Die sechs Folgen werden ab dem 16. Oktober immer dienstags ab 20:05 Uhr zu sehen sein. Die Serie lief schon 2016 bei National Geographic und ist seit einiger Zeit bei Netflix zu sehen, bei Welt feiert sie nun ihre deutsche Free-TV-Premiere. In der Mediathek sind die Folgen jeweils 14 Tage nach der Ausstrahlung zu sehen.

In der von National Geographic produzierten Serie schreiben wir das Jahr 2033 und die Menschen beginnen damit, den Mars zu kolonisieren. Die Serie begleitet Sawyer (Ben Cotton) und seine Crew, bestehend aus Hana Seung (Jihae), Javer Delgado (Alberto Ammann), Amelie Durand (Clémentine Poidatz), Marta Kamen (Anamaria Marinca) und Robert Foucault (Sammi Rotibi). Sie erleben die psychosomatischen Folgen radioaktiver Strahlung, fehlender Schwerkraft und völliger Isolation. Sie kämpfen mit Havarien, Sandstürmen und Ernteeinbrüchen. Ihre neue Heimat ist das fiktive Marsdorf Olympus Town. Seine Kuppel vereint Forschungs- und Wohnräume, Gewächshäuser, Labore und Generatoren.

In einem Mix aus Spielfilmszenen und Spezialeffekten und ergänzt um klassische Doku-Elemente zeigt die Serie, was die größten Köpfe aus Raumfahrt und Technik schon heute tun, um die Reise zum Mars Realität werden zu lassen - und was sie glauben, dort zu finden. Visionäre wie Elon Musk (Tesla, Space X), Stephen Petranek ("Unser Leben auf dem Mars") und Andy Weir ("Der Marsianer") erläutern in der Serie an verschiedenen Stellen, wie die Menschheit heute den Grundstein einer Geschichte in der Zukunft legt. "Mars" wurde produziert von den Oscar- und Emmy-Gewinnern Brian Grazer, Ron Howard, Michael Rosenberg, Justin Wilkes und Dave O´Connor.

