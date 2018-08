RTL II setzt auf "Love Island"-Magazin am Vorabend

© RTL II

Wenn "Love Island" im September bei RTL II auf Sendung geht, startet der Sender auch ein Magazin zum Format. Das soll am Vorabend immer zwischen den beiden erfolgreichen Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sein.



24.08.2018 - 11:41 Uhr von Timo Niemeier 24.08.2018 - 11:41 Uhr

RTL II lässt nichts unversucht, um "Love Island" in diesem Jahr auch im Fernsehen zu einem Erfolg zu machen. Eine bundesweite Marketingkampagne ist bereits angelaufen (DWDL.de berichtete), nun hat der Sender auch verraten, dass man das Format mit einem eigenen TV-Magazin begleiten wird. Das startet, wie "Love Island" selbst, am 10. September und ist am Vorabend zu sehen.

Der Sendeplatz ist durchaus clever gewählt: Der rund fünfminütige "Love Island Flash" soll immer um 19 Uhr und damit zwischen den beiden erfolgreichen Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sein. Die Quoten der beiden Serien sind derzeit ziemlich gut, hier dürften also noch ein paar Zuschauer zusätzlich auf das Format aufmerksam werden. Das Magazin zur Sendung läuft montags bis freitags, ist am Wochenende also nicht zu sehen. In der Sendung selbst geht es dann um die Highlights des vergangenen Abends, außerdem blickt man auch schon auf die Geschehnisse in der nächsten Folge.

