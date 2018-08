UHD-Kanal von RTL bleibt auch 2019 auf Sendung

© MG RTL D

RTL hat angekündigt, seinen UHD-Sender auch im kommenden Jahr verbreiten zu wollen. Im Zuge dessen ist auch ein Ausbau des Angebots vorgesehen, etwa mit Spielen der Europa League. Über Satellit bleibt weiter HD+ der Verbreitungspartner.



30.08.2018 - 10:23 Uhr von Alexander Krei 30.08.2018 - 10:23 Uhr

Als erster Free-TV-Sender hat RTL vor wenigen Monaten einen UHD-Kanal gestartet - dieser sollte zunächst testweise und bis zum Jahresende über die Astra-Plattform HD+ verbreitet werden. Wie jetzt bekannt wurde, wird RTL UHD aber auch im kommenden Jahr empfangbar sein. HD+ bleibt dabei als exklusiver Verbreitungspartner über Satellit weiterhin an Bord.

Nach Angaben der Mediengruppe RTL Deutschland sollen die hochauflösenden Inhalte im Zuge dessen weiter ausgebaut werden. Neben den Qualifyings und Rennen der Formel 1 sowie der zweiten Staffel von "Sankt Maik" will RTL erstmals alle Fußball-Länderspiele sowie einige Europa-League-Begegnungen in UHD ausstrahlen. Sämtliche Fußballspiele sollen in UHD HDR produziert und gesendet werden.

"Der Ausbau der Zusammenarbeit mit der Mediengruppe RTL Deutschland zeigt, dass unser Engagement in Ultra HD für unsere Partner, Kunden und für uns Früchte trägt", sagt Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD Plus. "Für den Zuschauer ist UHD ein wichtiges Argument, denn erst mit UHD ist ein Angebot für hochauflösendes Fernsehen heute komplett. Mit RTL UHD und seinen Sport- und Serienhighlights wird der UHD-Fernseher schließlich zum echten Erlebnis. Damit ist das UHD-Angebot von HD+ auch ein wichtiges Kriterium im Wettbewerb."

Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung Mediengruppe RTL Deutschland, zog eine zufriedene Bilanz und sprach von erfolgreichen UHD-Tests in den vergangenen Monaten. "UHD wird uns auch in den kommenden Jahren aus technischer Sicht mehr und mehr beschäftigen und deshalb ist es uns sehr wichtig, bereits jetzt stetig Erfahrungen zu sammeln", so Prahl.

