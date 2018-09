Expansion in die Fiction: Imago TV entwickelt Serien

© Imago TV

Bislang steht die ITV-Studios-Tochter Imago TV für Doku- und Reality-Formate wie "Unsere Schule" oder "Die Bauretter". Nun ist mit Dirk Eggers ein Fiction-Produzent an Bord, der Serien entwickeln soll. Erstes Projekt: eine Sitcom rund ums Thema Erziehung.



06.09.2018 - 08:20 Uhr von Torsten Zarges 06.09.2018 - 08:20 Uhr

Über mangelnde Arbeit kann sich die Berliner Produktionsfirma Imago TV in letzter Zeit nicht beklagen. Bei Vox lief gerade erfolgreich "Unsere Schule" an, im Nachmittagsprogramm der ARD ist die ITV-Studios-Tochter derzeit täglich mit "Stadt, Land, Haus" präsent. Im ZDF startet zudem am 9. September die neue Einrichtungsshow "3 Pläne für mein schönstes Zimmer".

Doch künftig will Imago-TV-Chefin Andrea Schönhuber sich nicht mehr allein auf ihr Nonfiction-Standbein verlassen. Um auch in der Fiction mitzuspielen, hat sie den Berliner Film- und Serienproduzenten Dirk Eggers nun exklusiv an ihr Unternehmen gebunden. "Fiction ist eine ganz neue Herausforderung und ich habe höchsten Respekt davor", so Schönhuber zu DWDL.de. "Aber ich glaube, gemeinsam mit Dirk Eggers können wir das angehen. Zudem öffnen sich meiner Meinung nach im Fictionbereich neue Möglichkeiten für Produzenten. Es wird viel produziert und die Branche ist offener geworden."

Eggers verfügt über langjährige Erfahrung im privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Als Producer betreute er Serien wie "Alarm für Cobra 11", "Helicops", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" oder "Soko Rhein-Main". Als freier Produzent zeichnete er zuletzt für die Krimireihe "Inspektor Jury" von ZDF und ORF verantwortlich. Auch bei Imago TV soll sein Schwerpunkt auf Serien liegen, und zwar auf "Serien, die heute spielen", wie Schönhuber präzisiert. "Für alle möglichen Sendeplätze, von klassischer Primetime-Krimiserie bis zu preisgünstigeren Formaten. Wir entwickeln aktuell Projekte mit großartigen, etablierten Autoren wie Arndt Stüwe, aber auch mit der eigenen Entwicklungsabteilung und Neueinsteigern."

Auch wenn Schönhuber und Eggers nun erstmals zusammenarbeiten, kennen sich beide schon länger. In den Anfangszeiten von "Cobra 11" und "Helicops" schrieb Schönhubers Ehemann Kai Majewski als Headautor für Producer Eggers. "Dirk hat so ziemlich jedes Fiction-Format produziert, von Daily-Soap über Krimi zu Movie-Event, vom günstigsten Minutenpreis bis zum höchsten, und hat dabei immer wieder auch neue Ansätze und Ideen mitentwickelt, die es zu dem Zeitpunkt so nicht gab", sagt die Produzentin. "Gemeinsam arbeiten wir jetzt u.a. an ganz neuen Formaten, die Fiction- und Reality-Elemente kombinieren."

Somit scheint es durchaus gewisse Synergien zum bisherigen Portfolio von Imago TV zu geben, das Formate wie "Die Bauretter", "Mein Kind, dein Kind", "Berlin und wir!" oder "Plötzlich arm, plötzlich reich" umfasst. Durch die Geschichten in den zahlreichen Doku- und Factual-Entertainment-Produktionen erhalte man viele Anregungen für fiktionale Stoffe, so Schönhuber. "Und dann landet man eben nicht beim historischen Mehrteiler, sondern eher bei Sitcoms über Erziehung. Mit Constanze Behrends, die ein besonderes Gespür für Alltagskomik hat, entwickeln wir gerade eine solche Sitcom über den Wahnsinn rund ums Thema Erziehung."

