Vox nimmt "Take Two" vorerst aus der Schusslinie

© MG RTL D/ABC

Vox wird mit seinen Ko-Produktionen einfach nicht glücklich. Nun nimmt der Sender "Take Two" vorerst aus dem Programm, die Quoten waren in den vergangenen Wochen extrem schlecht. Mitte Oktober geht es auf einem neuen Sendeplatz weiter.



13.09.2018 - 18:20 Uhr von Timo Niemeier 13.09.2018 - 18:20 Uhr

Mit "Ransom" und "Gone" sind bei Vox zuletzt bereits zwei Ko-Produktionen gescheitert, die Quoten der beiden Serien lagen deutlich unter den Normalwerten des Senders. "Take Two" überzeugte, anders als "Ransom" und "Gone", zwar inhaltlich (Hier geht’s zur TV-Kritik), die Quoten fielen aber noch ein ganzes Stück niedriger aus. Nun zieht Vox die Reißleine und nimmt die Serie mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. Alle sechs bislang gezeigten Folgen erzielten im Schnitt 3,8 Prozent Marktanteil.

Marktanteils-Trend: Take Two



Bereits in der kommenden Woche setzt Vox am Mittwochabend auf Filme. So ist am 19. September "The Dark Knight Rises" zu sehen, in der Woche danach zeigt man "Iron Man 2" und Anfang Oktober soll es "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" richten. Die gute Nachrichten für die wenigen "Take Two"-Fans: Vox gibt der Serie ab Mitte Oktober eine weitere Chance, verfrachtet sie dann aber auf einen neuen Sendeplatz. Ab dem 10. Oktober sind die neuen Folgen immer mittwochs ab 22 Uhr zu sehen. Dann zeigt Vox auch nur eine statt wie bislang zwei Episoden. Als Vorlauf dient die neue Serie "The Good Doctor", die dann startet.

Das quotenschwache "Conviction" bleibt übrigens am Mittwochabend im Programm. Hier verschiebt sich nur die Sendezeit, in den kommenden drei Wochen läuft die Serie damit später als bislang. Und ab dem 10. Oktober läuft die Serie im Anschluss an die Doppelfolge von "The Good Doctor" und "Take Two".

Teilen