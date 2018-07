"Das Boot"-Serie greift Klaus Doldingers Filmmusik auf

© Agency People Image (c) Michael Tinnefeld

Das Hauptmotiv von Klaus Doldingers bekannter Filmmusik zu "Das Boot" soll auch in der neuen Serie von Sky zum Einsatz kommen. Als Komponist konnte der Sender Matthias Weber gewinnen, der schon einen Emmy sein Eigen nennen darf.



03.07.2018 - 16:37 Uhr von Alexander Krei 03.07.2018 - 16:37 Uhr

Ende November wird Sky die Serien-Fortsetzung von Wolfgang Petersens Film-Klassiker "Das Boot" ins Programm nehmen. Mit dabei ist dann auch Klaus Doldingers bekannte Filmmusik: Wie Sky am Dienstag mitteilte, soll das Hauptmotiv in modernisierter Form in der Titelmusik zum Einsatz kommen und auch innerhalb der Serie aufgegriffen werden. Für die Musik der Serie zeichnet der Komponist Matthias Weber verantwortlich, der in der Vergangenheit unter anderem schon einen Primetime Emmy und den Deutschen Filmpreis erhielt sowie mit Hans Zimmer an der Filmmusik von "Pearl Harbor" arbeitete.

"Seit fast 40 Jahren begleitet mich die Musik zu 'Das Boot'", sagt Klaus Doldinger. "Als ich im Mai zum ersten Mal den Rohschnitt der ersten Folge der neuen Serie gesehen habe, war es faszinierend festzustellen, wie gemeinsam mit dem Spiel der Bilder und Matthias Webers Interpretation des Hauptmotives die Welt von 'Das Boot' zum Leben erweckt wird. Ich freue mich erneut an Bord von 'Das Boot' zu sein und Kompliment an Matthias Weber."

Weber selbst sagte, es sei "eine ganz besonders große Freude und Ehre", an dem Projekt mitzuarbeiten. "Obwohl die Serie neue Wege geht, gibt es doch Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten, die nur Doldingers geniales Boot-Thema verbinden und auf den Punkt bringen kann. Mit einem modifizierten Continuum Fingerboard konnte ich für die Handlungsstränge um U-612, die aufkommende Résistance an Land und für unsere Protagonistin Simone Strasser verschiedene Klangwelten erzeugen."

Die mehr als 26 Millionen Euro teure Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonor Entertainment ist an 105 Tagen in München, La Rochelle, Prag und Malta gedreht worden und will zwei parallel verlaufende Handlungsstränge an Land und auf offener See vereinen. Dabei soll nicht zuletzt die Sinnlosigkeit des Zweiten Weltkrieges gezeigt werden.

