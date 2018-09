Murdoch will Sky-Anteile an Comcast verkaufen

© David Shankbone

Nachdem sich Comcast im Bieterwettstreit um Sky durchgesetzt hat, will Rupert Murdoch seine Anteile am Pay-TV-Konzern nun loswerden. Die 39 Prozent, die 21st Century Fox derzeit noch an Sky hält, sind viele Milliarden Euro wert.



27.09.2018 - 11:13 Uhr von Timo Niemeier 27.09.2018 - 11:13 Uhr

Seit einigen Tagen steht fest, dass Sky demnächst einen neuen Eigentümer haben wird. Anders als in den vergangenen fast zwei Jahren oft angenommen, wird aber nicht 21st Century Fox Hauptgesellschafter des europäischen Pay-TV-Unternehmens, sondern Comcast. Der Konzern setzte sich in einer eintägigen Auktion gegen den Mitbewerber durch (DWDL.de berichtete). Nun hat der unterlegene Rupert Murdoch angekündigt, dass 21st Century Fox seine Sky-Anteile verkaufen wird.

Damit ist der Weg für Comcast frei und der Konzern dürfte schon bald mehr als 50 Prozent an Sky halten. Comcast muss nach der gewonnenen Auktion bis zum 11. Oktober mehr als die Hälfte des Unternehmens besitzen. Am Dienstag verkündete man, dass man bereits die Marke von 30 Prozent durchbrochen habe. Kommen die 39 Prozent von Fox hinzu, liegt man locker über der Marke von 50 Prozent.

Da Comcast vermutlich auch ohne die Fox-Anteile die Mehrheit erlangt hätte, macht ein Verkauf für Murdoch durchaus Sinn. Vor allem der Preis dürfte Stimmen: Murdochs 39 Prozent entsprechen rund 13 Milliarden Dollar. Comcast bewertete Sky ja mit insgesamt 33 Milliarden Euro und war auch bereit, deutlich mehr für die Anteile zu zahlen als 21st Century Fox.

