Influencerinnen Lisa & Lena moderieren neues "The Dome"

Ende November legt RTL II bekanntlich "The Dome" neu auf, jetzt hat der Sender weitere Details zur geplanten Musikshow bekanntgegeben. Moderiert wird das Event von den beiden Influencerinnen Lisa & Lena, auch einige Musik-Acts stehen mittlerweile fest.



08.10.2018 - 13:03 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2018 - 13:03 Uhr

RTL II hat Details zur geplanten Neuauflage von "The Dome" verraten. So werden die beiden Influencerinnen Lisa & Lena am 30. November in Oberhausen durch die Show führen. Für die Zwillinge ist es der erste große Moderationsjob im Fernsehen, zuletzt traten sie auch vereinzelt im Doppel in verschiedenen Sendungen auf. In der ganz jungen Zielgruppe sind Lisa & Lena durchaus bekannt, bei Instagram kommen sie auf mehr als 13 Millionen Follower. Auf der Plattform Tik Tok (früher musical.ly) gehören sie gar zu den erfolgreichsten Künstlern.

"Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von ‘The Dome’ ein ganz großer Traum in Erfüllung und wir sind super happy, das mit unseren Fans teilen zu können", sagen die beiden in einer Pressemitteilung von RTL II. Auch einige Musik-Acts sind inzwischen bekannt: So werden unter anderem Alvaro Soler, Alle Farben, Namika, Rea Garvey und Revolverheld auf der Bühne stehen. Angekündigt wurden Mitte September ja auch bereits "angesagte Influencer", hier haben bereits Die Lochis und Mike Singer ihr Kommen angekündigt.

Die Show selbst findet am 30. November in der König-Pilsner-Arena Oberhausen statt und wird einen Tag später bei RTL II ausgestrahlt. Der Sender räumt dafür am 1. Dezember den Vorabend zwischen 18:15 und 20:15 Uhr frei - auf diesem Sendeplatz lief die Show in ihren früheren Jahren auch immer. Für alle, die die Show live sehen wollen, bietet RTL II einen Stream an. Zwischen 1997 und 2012 versammelte RTL II bei "The Dome" nationale und internationale Musik-Stars in den größten Mehrzweckhallen des Landes, nun will das man Format neu aufleben lassen. Die Show in Oberhausen soll nur der Auftakt sein, künftig will der Sender wieder mehrmals im Jahr zur großen Musikshow laden.

