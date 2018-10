"Kobras": Nitro setzt ab November auf seine Mofa-Gang

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Sie sind zwar nur 25 km/h schnell, haben demnächst aber eine eigene TV-Sendung: Ab November befasst sich Nitro in einer neuen Dokusoap mit den Mofarockern vom Niederrhein. Der Auftakt läuft nach einem langen Europa-League-Abend.



09.10.2018 - 14:45 Uhr von Alexander Krei 09.10.2018 - 14:45 Uhr

Anfang November wird Nitro seine neue Dokusoap "Kobras - Die Mofa-Gang" ins Programm nehmen. Zum Auftakt müssen die Zuschauer allerdings lange wach bleiben: Die erste Folge soll nämlich in der Nacht vom 8. auf den 9. November um 1:00 Uhr ausgestrahlt werden. Sie läuft damit im Anschluss an die Europa-League-Übertragung sowie die dazugehörige Doku-Reihe über Eintracht Frankfurt.

Bei dem Sendeplatz handelt es sich allerdings nur um eine Ausnahme: Die reguläre Ausstrahlung der Dokusoap soll ab dem 11. November sonntags um 14:00 Uhr im Doppelpack erfolgen, wie Nitro gegenüber DWDL.de bestätigte. Produziert wird das Format von Label-Lohse.

In zunächst zehn Folgen begleitet Nitro den Mofaclub vom Niederrhein bei seinen Abenteuern. So testen die Straßen-Cowboys Pommesbuden im Pott, treffen ihr Idol Nico Rosberg in Monte Carlo, mischen das "Werner Rennen" auf oder treffen die "Kollegen" von "Alarm für Cobra 11". Die Geschichte der "Kobras" begann vor 13 Jahren zu viert. Inzwischen sind es 21 Liebhaber, die in dem Club ihre Leidenschaft zum Mofa teilen.



