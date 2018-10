"The Dome": RTL II benennt weitere Moderatoren

© RTL II

Vor wenigen Tagen hat RTL II angekündigt, dass die beiden Influencerinnen Lisa & Lena die "The Dome"-Neuauflage moderieren werden. Nun stellt der Sender den beiden jungen Frauen Unterstützung an die Seite: Neben Giovanni Zarrella sind das zwei weitere Personen.



16.10.2018 - 16:11 Uhr von Timo Niemeier 16.10.2018 - 16:11 Uhr

Wenn Ende November die Neuauflage von "The Dome" steigt, müssen sich die Zuschauer auch auf eine Reihe an Moderatoren einstellen. Zuletzt kündigte RTL II an, dass die beiden Social-Media-Stars Lisa & Lena durch die Show führen werden. Dabei wird es aber nicht bleiben, der Sender hat drei weitere Personen angekündigt, die in unterschiedlicher Form durch die Musikshow führen werden.

Da wäre zum einen Giovanni Zarrella, der auf der Bühne mit Lisa & Lena stehen wird, um die Stars anzukündigen. "Das Team vereint die Erfahrung vor der Fernsehkamera mit den Kompetenzen aus der Welt der Influencer", heißt es in einer Pressemitteilung von RTL II. Mit Zarrella erhalten die beiden Zwillinge Unterstützung von einem erfahrenen TV-Mann, sie selbst haben nämlich noch praktisch keine Moderationserfahrungen im Fernsehen.

Darüber hinaus wird auch Julia Krüger als Moderatorin fungieren, sie meldet sich aus dem Backstage-Studio. Krüger stand bereits für RocketbeansTV und den inzwischen eingestellten Sender Joiz vor der Kamera. Meike Gehring gehört ebenfalls zum Team und soll überall in der König-Pilsener-Arena Oberhausen unterwegs sein und Stimmen einfangen.

Die Neuauflage von "The Dome" findet am 30. November in Oberhausen statt und wird einen Tag später bei RTL II ausgestrahlt. Für alle, die die Show live sehen wollen, bietet RTL II einen Stream an. Auch einige Musik-Acts sind schon bekannt: So werden unter anderem Alvaro Soler, Alle Farben, Namika, Rea Garvey und Revolverheld auf der Bühne stehen. Angekündigt wurden Mitte September ja auch bereits "angesagte Influencer", hier haben bereits Die Lochis und Mike Singer ihr Kommen angekündigt.

