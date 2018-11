Auch Sky ehrt Comic-Legende Stan Lee mit Sonderprogramm

© C.C.A.S 2.0 by maybeMaybeMaybe

Am vergangenen Montag ist Stan Lee im Alter von 95 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren haben bereits ProSieben, ProSieben Maxx und History ihr Programm geändert. Gleiches geschieht nun bei Sky, wo ab Freitag einige seiner Helden zu sehen sind.



14.11.2018 - 18:12 Uhr von Kevin Hennings 14.11.2018 - 18:12 Uhr

Ohne ihn wäre das Marvel Universum heute nicht das, was es ist: Stan Lee, der unzählige Superhelden wie Thor, Iron Man und Spider-Man erschuf. Am vergangenen Montag ist er im Alter von 95 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren ändert auch Sky sein Programm kurzfristig. Los geht es am Freitag, den 16. November um 16:15 Uhr mit "X-Men – Der Film" auf Sky Cinema Action.

Im Anschluss folgen um 18 Uhr "Spider-Man: Homecoming" und um 20:15 Uhr "Thor: Tag der Entscheidung". Noch mehr Filme gibt es bei einem On-Demand-Special von 16. bis 25. November. Dort ist unter anderem die Crime-Serie "Stan Lee’s Lucky Man" abrufbar. Viele weitere Marvel-Hits sind außerdem im Sky Store buchbar. Verfügbar sind dann auch "Guardians of the Galaxy Vol.2" und "Black Panther".

Mehr zum Thema ProSieben und ProSieben Maxx ehren Spider-Man-Erfinder

Teilen