Judith Williams auch bei Jauchs Promi-Special mit dabei

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Judith Williams scheint gewillt, auch fernab von "Die Höhle der Löwen" öfters im TV in Erscheinung zu treten. Nächste Woche wird sie im Promi-Special von "Wer wird Millionär?" zu sehen sein. Welche bekannten Gesichter Günther Jauch sonst noch in der Show begrüßt…



15.11.2018 - 14:15 Uhr von Timo Niemeier 15.11.2018 - 14:15 Uhr

Einem großen Publikum ist Judith Williams in den vergangenen Jahren durch ihre Rolle als Investorin in der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" bekannt geworden. Nun zieht es die Unternehmerin auch fernab der Gründershow auf die Bildschirme. Zuletzt wurde bekannt, dass sie demnächst an einer neuen Show in Sat.1 teilnehmen wird (DWDL.de berichtete). Bereits in der kommenden Woche ist sie zudem im Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" zu sehen.

RTL hat jetzt die Promis bekanntgegeben, die am Donnerstag, den 22. November, im Studio bei Günther Jauch Platz nehmen werden. Neben Williams sind das auch Starkoch Nelson Müller, Sänger Sasha und Schauspieler Armin Rohde. Wie gehabt spielen die Promis in dem Special nicht für ihren eigenen Geldbeutel. Die Show findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathons statt, alle Gewinne gehen an einen guten Zweck. In den vergangenen Jahren hat RTL viele Promi-Specials von "Wer wird Millionär?" gezeigt. Ähnlich wie bei den regulären Ausgaben gingen aber auch hier die Zuschauerzahlen zuletzt zurück. Vor einem Jahr sahen etwa nur rund viereinhalb Millionen Menschen zu, in diesem Sommer waren es bei einer weiteren Ausgabe immerhin wieder rund fünfeinhalb Millionen. In der Vergangenheit sahen regelmäßig mehr als sechs, teilweise sogar mehr als sieben Millionen Menschen zu.

Teilen