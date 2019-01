Bertelsmann holt Reichart in oberste Führungsriege

© MG RTL D / Boris Breuer

Nachdem er die Führungspositionen bei der Mediengruppe RTL weitestgehend besetzt hat, wird Bernd Reichart nun auch ins Group Management Committee von Bertelsmann berufen. Ins oberste Führungsgremium unterhalb des Vorstands folgen ihm zwei weitere Kollegen.



31.01.2019 - 12:53 Uhr von Timo Niemeier 31.01.2019 - 12:53 Uhr

Bertelsmann beruft drei neue Mitglieder in sein Group Management Committee, das ist das oberste Führungsgremium, das unterhalb des Vorstands arbeitet. Hier arbeiten etliche Führungskräfte des Medienkonzerns und beraten den Vorstand in Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung. Neu mit dabei ist ab sofort auch der neue Chef der Mediengruppe RTL, Bernd Reichart. Der hatte in den vergangenen Tagen die Mediengruppe komplett neu aufgestellt und nicht nur neue Chefs für RTL und Vox ernannt, sondern auch gleich die Führung der Gruppe selbst erweitert (DWDL.de berichtete).

Neben Reichart ziehen auch Rolf Hellermann, CEO Arvato Financial Solutions, und Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments, ins Group Management Committee (GMC) ein. Insgesamt gehören dem Führungsgremium damit 18 Mitglieder sieben verschiedener Nationalitäten an. Mit dabei sind unter anderem RTL-Group-CEO Bert Habets, Bertelsmann-Boss Thomas Rabe, G+J-Chefin Julia Jäkel, BMG-Geschäftsführer Hartwig Masuch sowie M6-Chairman Nicolas de Tavernost und die Bertelsmann-Verantwortlichen für die Bereiche Personal, Finanzen und Kommunikation.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt zur Vergrößerung des Gremiums: "Rolf Hellermann, Shobhna Mohn und Bernd Reichart sind seit vielen Jahren für Bertelsmann in wichtigen Management-Positionen tätig. Rolf Hellermann ist neuer CEO von Arvato Financial Solutions und steht damit an der Spitze einer Bertelsmann-Wachstumsplattform. Shobhna Mohn vertritt fortan im GMC die strategisch wichtigen Wachstumsregionen Brasilien, Indien und den afrikanischen Kontinent. Bernd Reichart hat zum Jahreswechsel die Führung der Mediengruppe RTL Deutschland übernommen, einem der stärksten Geschäfte von Bertelsmann. Ich freue mich auf den nun noch engeren Austausch im Rahmen unseres Group Management Committee."

Teilen