Mediengruppe RTL verliert Generalsekretär Thomas Kreyes

Thomas Kreyes, Generalsekretär der Mediengruppe RTL Deutschland, verlässt das Unternehmen, um sich beruflich neu zu orientieren. Wer langfristig seinen Job übernimmt, will CEO Bernd Reichart "kurzfristig" entscheiden.



01.02.2019

Die nächste Personalie bei der Mediengruppe RTL: Generalsekretär Thomas Kreyes verlässt das Unternehmen, um demnächst eine neue Position in der Medienbranche zu übernehmen. Wohin es ihn zieht, ist derzeit noch nicht bekannt. Anders als die in den vergangenen Tagen bekanntgewordenen Rochaden ist diese nun wohl eine Personalie, auf die der neue Geschäftsführer der Gruppe, Bernd Reichart, gerne verzichtet hätte. Er bedauere die Entscheidung von Kreyes, sagt Reichart. "Mein ausdrücklicher Dank gilt ihm für seinen immer leidenschaftlichen Einsatz bei seinen vielfältigen Managementaufgaben in der Mediengruppe RTL."

Mit Kreyes verlässt ein weiterer, langjähriger Mitarbeiter den Konzern. Bereits seit 1992 war er in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig, zunächst im Bereich Kommunikation und Marketing. Danach war er Büroleiter für die ehemaligen Geschäftsführer Helmut Thoma und Gerhard Zeiler, später arbeitete er als Personalchef und seit 2004 als Generalsekretär für das Unternehmen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit in der jüngsten Zeit waren die Integration und Entwicklung der Forschungs- und Kommunikationsfunktionen in der Mediengruppe.

Kreyes aktuelle Verantwortung für die Bereiche Kommunikation sowie Forschung & Märkte übernehmen interimistisch Christian Körner, Bereichsleiter RTL-Kommunikation, und Matthias Wagner, Leiter Konvergenz im Bereich Forschung & Märkte. Über die Verteilung seiner übrigen Aufgaben und Mandate für die Mediengruppe RTL will Geschäftsführer Bernd Reichart "kurzfristig" entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Thomas Kreyes sagt zu seinem Abschied: "Ich bin der Mediengruppe RTL dankbar für die vielen unterschiedlichen Aufgaben, die ich für dieses Unternehmen verantworten durfte, ebenso für die tollen Erfahrungen mit den zahlreichen Teams und Kollegen. Mich persönlich reizt nun eine neue Verantwortung in unserer sehr spannenden Branche. Bernd und seinem Managementteam wünsche ich allen Erfolg für die Mediengruppe RTL."

