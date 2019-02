Zwei weitere Vorstände verlassen offenbar ProSiebenSat.1

© ProSiebenSat.1

Nicht mal ein Jahr im Amt, hat ProSiebenSat.1-Chef Max Conze ein großes Problem: Nach dem Abgang von Christof Wahl und Jan Frouman wollen laut "Manager Magazin" mit Sabine Eckhardt und Jan Kemper zwei weitere Vorstände gehen. Die Stimmung ist offenbar schlecht.



19.02.2019 - 10:14 Uhr von Alexander Krei 19.02.2019 - 10:14 Uhr

Seit nicht mal einem Jahr ist Max Conze als Vorstandsvorsitzender bei ProSiebenSat.1 im Amt - und wenn sich bewahrheitet, was das "Manager Magazin" schreibt, dann steht er bald fast allein auf weiter Flur. Dem Bericht zufolge verliert der ehemalige Dyson-Manager jetzt offenbar gleich zwei weitere Vorstandsmitglieder. Wie das "Manager Magazin" erfahren haben will, wird Vermarktungsvorstand Sabine Eckhardt ihren am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Daneben soll auch Finanzvorstand Jan Kemper das Unternehmen kurzfristig verlassen.

Eine offizielle Äußerung von ProSiebenSat.1 zu den Personalien steht bislang noch aus, eine Konzernsprecherin wollte sich auf DWDL.de-Anfrage vom Dienstag zunächst nicht äußern. Das "Manager Magazin" beruft sich in seinem Bericht jedoch auf mehrere, namentlich nicht genannte Insider und schreibt über einen handfesten Streit: So soll Conze weite Teile des Topmanagements gegen sich aufgebracht haben.

Übrig bliebe damit damit einzig Conrad Albert, der als stellvertretender Vorstandsvorsitzender fungiert. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die Akquise der Programminhalte, der Aufbau von Partnerschaften sowie alle rechtlichen, medienpolitischen und Compliance-Angelegenheiten. Er hatte nach dem Abgang von Thomas Ebeling zudem im vergangenen Jahr vorübergehend als Interimschef von ProSiebenSat.1 den Hut auf, ehe Conze übernahm, dem es bislang nicht gelang, nennenswerte Akzente zu setzen.



Spannend dürfte indes die Bilanz-Pressekonferenz im März sein, zu der ProSiebenSat.1 erst am Montag ins "taff"-Studio nach Unterföhring eingeladen hatte. Neben Max Conze und Conrad Albert sollen an diesem Tag nach derzeitigen Planungen auch Jan Kemper und Sabine Eckhardt anwesend sein. Für das Jahr 2018 rechnet ProSiebenSat.1 nach jüngsten Aussagen mit einem leichten Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich auf rund vier Milliarden Euro nach 4,1 Milliarden Euro im vergangenen Jahr.

