"Wir sind jetzt": RTL II zeigt Serie noch im Mai im TV

Die neue RTL-II-Serie "Wir sind jetzt" wird derzeit häppchenweise bei TVNow veröffentlicht, nun hat der Sender auch bekanntgegeben, wann die vier Folgen im Fernsehen zu sehen sein werden. Die Ausstrahlung soll noch in diesem Monat erfolgen.



03.05.2019 - 09:39 Uhr von Timo Niemeier 03.05.2019 - 09:39 Uhr

Mit seiner neuen Serie "Wir sind jetzt" wagt sich RTL II nach einigen Fehlschlägen zurück ins Fiktionale. Das ist inhaltlich auch recht gelungen (Hier geht’s zur TV-Kritik), bei der Ausstrahlung der vier gedrehten Folgen experimentiert der Sender allerdings. Seit dem 27. April wird wöchentlich eine Folge bei TVNow veröffentlicht. Nun ist auch bekannt, wann die vier Episoden im Fernsehen zu sehen sein werden. Am 20. und 27. Mai zeigt RTL II jeweils zwei Folgen zur besten Sendezeit.

Großen Quotendruck gibt es für die Serie, die von der Produktionsfirma Producers at Work stammt, jedenfalls nicht. Die Folgen sind schließlich schon bei TVNow zu sehen gewesen und außerdem hat RTL II längst eine zweite Staffel bestellt - noch bevor die erste Folge online ging. Der zweite Durchlauf wird mit 250.000 Euro vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert, auch die erste Staffel wurde von der Förderanstalt unterstützt.

Integraler Bestandteil des Serien-Konzepts ist die Integration verschiedener Social-Media-Kanäle. So soll der formateigene Instagram-Account ermöglichen, den Charakteren auch abseits der Episodeninhalte zu folgen. Weitere Inhalte finden sich zudem bei Facebook und Youtube. Inhaltlich geht es in der Serie um das Erwachsenwerden von Jugendlichen und die Probleme, die das manchmal so mit sich bringt.

