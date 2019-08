Max Mutzke gewinnt erste Staffel von "The Masked Singer"

© Screenshot ProSieben

Der erfolgreichste Show-Neustart seit Jahren hat einen Gewinner: Es ist Max Mutzke, dessen Name schon seit Wochen in Zusammenhang mit dem Astronauten gebracht wurde. Auch sonst bot das Finale keine allzu großen Überraschungen mehr.



02.08.2019 - 00:33 Uhr von Alexander Krei 02.08.2019 - 00:33 Uhr

Über sechs Wochen hinweg entfachte ProSieben mit "The Masked Singer" einen derart großen Hype, wie man ihn wohl selbst in der Chefetage des Senders in Unterföhring kaum für möglich gehalten hätte. Am Donnerstagabend ging nun das Finale in einer auf fast vier Stunden ausgedehnten Show über die Bühne - weil sich im Vorfeld allerdings schon die Favoriten herauskristallisierten, hielten sich bei den sage und schreibe fünf Demaskierungen die Überraschungen in Grenzen.

Als Gewinner ging Max Mutzke hervor, der die Zuschauer als Astronaut mit seiner facettenreichen Stimme von Beginn an beeindruckte. Damit setzte sich am Ende also der beste Sänger der Staffel durch - auch wenn es bei "The Masked Singer" streng genommen gar nicht ausschließlich um die Gesangsleistung geht. "Wir kennen halt nur Gesangs- und Talentshows, da geht es immer nur um die Stimme", übte sich Mutzke nach seinem Sieg an einem Erklärungsversuch.

In der letzten Runde trat Mutzke gegen den Grashüpfer an, hinter dessen Maske sich mit Gil Ofarim ebenfalls ein Gesangsprofi versteckte. Zuvor wurden in der Finalshow bereits der Kudu als "taff"-Moderator Daniel Aminati, das Monster als Boxerin Susi Kentikian und der Engel als Comedian Bülent Ceylan entlarvt. Sie alle waren in den vergangenen Wochen als mögliche Teilnehmer der Sendung gehandelt worden.

Für das kommende Jahr hat ProSieben unterdessen schon eine zweite Staffel von "The Masked Singer" in Aussicht gestellt - angesichts von zuletzt fast 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war freilich auch das keine Überraschung. "Das zeigt die Magie von Live-Fernsehen", sagte Senderchef Daniel Rosemann in der vergangenen Woche über die hiesige Endemol-Shine-Produktion, die im Gegensatz zur US-Version ganz bewusst nicht als Aufzeichnung daherkam, was sich rückblickend als goldrichtige Entscheidung entpuppte.

Wann genau die zweite Staffel des erfolgreichsten Show-Neustarts seit Jahren den Weg ins ProSieben-Programm finden wird, ist noch nicht bekannt. Als wahrscheinlich gilt jedoch, dass der Sender nicht bis zum Sommer mit der Ausstrahlung warten wird.

Teilen