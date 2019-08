Telekom macht im September mit "Handmaid's Tale" weiter

© Hulu

Anfang September bekommen auch die deutschen Zuschauer die neuen Folgen von "The Handmaid's Tale" zu sehen. Magenta TV zeigt die dritte Staffel der gefeierten Serie. Jüngst hatte zudem Tele 5 eine Ausstrahlung im Free-TV angekündigt.



10.08.2019 - 10:57 Uhr von Alexander Krei 10.08.2019 - 10:57 Uhr

Die Deutsche Telekom wird auch die dritte Staffel der preisgekrönten Dramaserie "The Handmaid's Tale" mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle ausstrahlen. Via Magenta TV stehen die neuen Folgen ab Donnerstag, den 5. September zum Abruf bereit. Der Streamingdienst zeigt "The Handmaid's Tale" damit erneut als Deutschlandpremiere. Insgesamt umfasst die neue Staffel 13 weitere Folgen.

Zu einem späteren Zeitpunkt dürfte dann auch der Pay-TV-Sender RTL Passion nachziehen, wo die Serie zuletzt ihre klassiche Fernsehpremiere feierte. Und auch im Free-TV soll das Hulu-Original demnächst zu sehen sein: Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich Tele 5 die Ausstrahlungsrechte an "The Handmaid's Tale" gesichert hat (DWDL.de berichtete). Ein Sendetermin steht aber noch nicht fest.

Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Margaret Atwood und erzählt vom fiktiven Ort Gilead - einem totalitären Regime erwachsen aus den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem Frauen zum Eigentum des Staates erklärt wurden. Als Folge zahlreicher Umweltkatastrophen ist die Geburtenrate dramatisch gefallen, weshalb die fruchtbaren Frauen wie Zuchttiere behandelt werden.

Eine Fortsetzung ist bereits beschlossene Sache: Vor wenigen Tagen hatte Hulu bestätigt, eine vierte Staffel der Serie in Auftrag zu geben. Diese wird dann voraussichtlich im kommenden Jahr zu sehen sein.

