Sat.1 Gold findet Sendeplatz für britisches "Grantchester"

Noch im Oktober wird Sat.1 Gold die britische Detektivserie "Grantchester" ins Programm nehmen, Ende des Monats geht’s los. Derzeit ist die ITV-Serie hierzulande exklusiv im Premium-Bereich bei TVNow zu sehen.



03.10.2019 - 10:49 Uhr von Timo Niemeier 03.10.2019 - 10:49 Uhr

Erst vor einigen Tagen hat Sat.1 Gold bestätigt, sich die Rechte an der britischen Serie "Grantchester" gesichert zu haben (DWDL.de berichtete). War damals noch von einem Start im Herbst die Rede, steht nun fest, wann genau die ITV-Produktion ihren Weg ins deutsche Free-TV schafft. Sat.1 Gold wird die erste, sechsteilige Staffel der Serie ab dem 25. Oktober immer freitags ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Dabei setzt man auf Doppelfolgen.

"Grantchester" spielt in den 50er Jahren in einer englischen Kleinstadt in der Nähe von Cambridge. Inhaltlich geht es um das Leben des Vikars Sidney Chambers, der neben seiner Tätigkeit als Geistlicher auch als Hobby-Detektiv arbeitet. Gemeinsam mit dem Polizeikommissar Geordie Keating stellt er Ermittlungen über den mysteriösen Tod eines seiner Gemeindemitglieder an. In den ersten vier Staffeln wurde Sidney Chambers von James Norton verkörpert. In der bereits von ITV bestätigten fünften Staffel wird er aber nicht mehr zu sehen sein. Hierzulande war "Grantchester" bislang lediglich bei TVNow zu sehen. Dort musste man aber einen Premium-Zugang haben, um die Serie sehen zu können.

Im Anschluss an "Grantchester" nimmt Sat.1 Gold ab dem 25. Oktober übrigens die zwölf Jahre alte Serie "George Gently - Der Unbestechliche" ins Programm. Hier wird man 15 Ausgaben zeigen. In Deutschland war die BBC-Serie erstmals 2009 im ZDF zu sehen.

