"9-1-1" startet im Januar bei Sky in die dritte Staffel

Anfang Januar schickt der Pay-TV-Sender Sky 1 die US-Serie "9-1-1 Notruf L.A." in die dritte Staffel. Aktuell ist die zweite Staffel bei ProSieben zu sehen - nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigte der Quoten-Trend zuletzt aber nach oben.



20.11.2019 - 10:55 Uhr von Alexander Krei 20.11.2019 - 10:55 Uhr

Sky 1 wird die dritte Staffel der US-Serie "9-1-1" kurz nach dem Jahreswechsel ins Programm nehmen. Die ersten zehn der insgesamt 18 neuen Folgen sind ab dem 8. Januar jeweils mittwochs um 20:15 Uhr bei dem Pay-TV-Sender zu sehen. Zudem steht die Serie auch über die Streamingdienste von Sky zum Abruf bereit.

Zu Beginn der dritten Staffel muss Athena (Angela Bassett) Unterstützung von Feuerwehrstation 118 anfordern: Ein Teenager hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und rast als tödliche Gefahr über den Freeway. Ihre Kollegen Buck und Christopher verbringen einen entspannten Tag am Santa Monica Pier - als plötzlich eine gigantische Tsunami-Welle auf die Küste zurast. Zudem wird Athena wird von einem tragischen Ereignis aus ihrer Vergangenheit eingeholt.

Die Serienschöpfer Ryan Murphy und Brad Falchuk setzen vor der Kamera auf den bewährten Cast: Neben Angela Bassett, die schon in Murphys Serie "American Horror Story" zu sehen, ist auch wieder der aus "Six Feet Under" bekannte Peter Krause mit dabei. In der neuen Staffel stößt außerdem die Wrestlerin Ronda Rousey als Feuerwehrfrau zum Cast hinzu.

Die zweite Staffel von "9-1-1" ist aktuell bei ProSieben zu sehen und konnte zuletzt einige Zuschauer hinzugewinnen - erst in der vorigen Woche stellte die Serie einen neuen Reichweiten-Rekord auf (DWDL.de berichtete). Mit durchschnittlich nur 7,7 Prozent Marktanteil bewegt sich "9-1-1" aber bislang bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich unter dem Senderschnitt.

