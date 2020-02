Mehr Diversität: Kika unterzeichnet "Charta der Vielfalt"

© Kika

Der Kinderkanal von ARD und ZDF wird am kommenden Freitag die "Charta der Vielfalt" unterzeichnen. Damit setzt man ein Zeichen für Vielfalt im Unternehmen. Im Mai will der Kika zudem einen Blick auf die Diversität in seinen Programmen werfen.



19.02.2020 - 15:33 Uhr von Timo Niemeier 19.02.2020 - 15:33 Uhr

© Kika/Carlo Bansini

Erst im vergangenen Jahr ist der MDR der "Charta der Vielfalt" beigetreten , darüber hinaus haben sich auch bereits Sender wie SWR, NDR, WDR, das ZDF und viele Produktionsfirmen zur Initiative bekannt. Nun zieht der Kika nach: Astrid Plenk, die Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals von ARD und ZDF, wird die "Charta der Vielfalt" am kommenden Freitag unterzeichnen. Das bestätigte der Sender am Mittwoch gegenüber DWDL.de.

Die "Charta der Vielfalt" ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Ziel ist ein Umfeld, in dem frei von Vorurteilen gearbeitet werden kann. Die Mitarbeiter sollen unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität behandelt werden.

"Vielfalt definieren wir als besonderen Wert und zentralen Grundstein für das Gemeinwohl, für den wir uns programmlich und außerprogrammlich einsetzen. Diese vermeintliche Selbstverständlichkeit muss als Querschnittsthema aber immer wieder ins Bewusstsein gerückt werden. Mit der Unterzeichnung der ‚Charta der Vielfalt‘ bekennen wir uns nach innen und außen zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung", sagt Kika-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk.

Beim Kika hat es in der Vergangenheit bereits Workshops und Impulse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, hinzu kamen eine Diversitäts-Checkliste für alle Programmschaffenden sowie eine Bearbeitung des Themas in den Redaktionen. Diese ganzen Punkte sollen auch in Zukunft beim Sender wichtig bleiben. Darüber hinaus hat der Kika angekündigt, zum Deutschen Diversity-Tag am 26. Mai einen "detaillierten Blick" auf seine Formate werfen zu wollen. In Erfurt sollen externe Referentinnen und Referenten über die Programme diskutieren.

Mehr zum Thema Diversity Ein Anfang: Diversity Gipfel 2020 stellt Programm vor Deutsches Fernsehen: So vielfältig wie sein Publikum?

Teilen