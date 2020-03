Sat.1 verrät Details und Cast von "Promis unter Palmen"

© Sat.1

Ab Ende März versucht sich Sat.1 an der neuen Realityshow "Promis unter Palmen", nun hat der Sender auch Details zum Format veröffentlicht. So ist nun klar, worum es geht und welche Promis sich die Ehre geben werden.



02.03.2020 - 15:56 Uhr von Timo Niemeier 02.03.2020 - 15:56 Uhr

Sat.1 hat den Schleier, der bislang noch über "Promis unter Palmen" hing, gelüftet. Ab Wochenende wurde ja bereits bekannt, dass das Format ab dem 25. März immer mittwochs zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird (DWDL.de berichtete). Nun hat Sat.1 auch verraten, worum es in den sechs von EndemolShine Germany produzierten Folgen gehen wird und welche Promis an der Show teilnehmen.

Zusammengebracht hat Sat.1 eine delikate Riege an Teilnehmern, die in den vergangenen Jahren bereits viel Reality-Erfahrungen sammeln konnten. So machen unter anderem Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen" mit. Die beiden nahmen 2019 auch an "Promi Big Brother" teil und wurden dort ein Paar, kurz nach der Staffel trennten sie sich. Ebenfalls mit dabei sind Désirée Nick, Ronald Schill, Bastian Yotta, Claudia Obert, Carina Spack, Ennesto Monté, Eva Benetatou und Matthias Mangiapagne.

Die zehn Promis teilen sich eine Villa am Palmenstrand in Thailand. In jeder Sendung ergeben sich neue Machtverhältnisse und Teamkonstellationen, das funktioniert so: Pro Folge werden durch ein Geschicklichkeitsspiel zwei Teamkapitäne ermittelt. Diese stellen sich ihr Team dann immer neu zusammen. In einem anschließenden Teamduell, das ein Mix aus Geschicklichkeit, Intelligenz, Mut und Sportlichkeit sein soll, entscheidet sich, welches Team gewinnt und welches verliert. Der Teamkapitän des Verliererteams muss zwei Promis seines Teams nominieren, das Gewinnerteam entscheidet einzeln in der direkten Konfrontation, welcher der beiden nominierten Promis die Villa sofort verlassen muss. Die Teamkapitäne sind automatisch eine Runde weiter.

Für den Sieger der Show lohnt sich "Promis unter Palmen", er oder sie erhält nämlich eine Siegprämie von 100.000 Euro - neben der üblichen Antrittsgage. Auch online soll das Reality-Format eine wichtige Rolle spielen. Auf IGTV etwa wird die Youtuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa Revue passieren lassen und kommentieren.

